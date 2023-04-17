Активистка на пикете потребовала жилья для пострадавших жителей Ейска

17 апреля 2023, 18:12

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Властям следует начать строительство дома взамен разрушенного при падении самолета в Ейске или выделить пострадавшим квартиры в другом доме, заявила на одиночном пикете краснодарская активистка Яна Антонова.

Как писал "Кавказский узел", 17 марта активистка Яна Антонова провела одиночный пикет в центре Краснодара с требованием начать восстановление дома в Ейске и предоставить жилье пострадавшим людям. "Строительство дома все еще не начато. Знаю, что администрация оплачивает семьям из разрушенных подъездов аренду жилья, но сколько они будут оставаться бездомными?" – пояснила она свои требования.

Восстановление многоквартирного дома в Ейске, на который упал самолет, будет завершено к 1 ноября 2023 года, квартиры жителям будут сданы в предчистовой отделке, также людям будут выплачены компенсации на ремонт, заявила в феврале администрация Краснодарского края.

Сегодня Яна Антонова вышла на пикет в Краснодаре с требованием начать строительство дома в Ейске взамен разрушенного, сообщает Sota. "В аналогичный пикет Антонова выходила 17 марта, месяц назад, однако с тех пор ситуация не сдвинулась с мертвой точки", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания.

Публикация проиллюстрирована фотографией, на которой Яна Антонова стоит с плакатом с надписью "Вениамин Иванович (Кондратьев, губернатор Кубани. – Прим. "Кавказского узла"), когда дом в Ейске построишь?".

Это же фото Яна Антонова разместила сегодня в собственном телеграм-канале. "Строительство дома для несчастных пострадавших от падения военного самолета в Ейске или выделение квартир в другом доме считаю личной ответственностью Вениамина Кондратьева. На сегодняшний день строительство не начато", - пояснила она в своей публикации.

Ранее сегодня Яна Антонова сообщила, что удивлена решением восстанавливать дом вместо выделения пострадавшим готового жилья, пишет "Юга.ру".

Разрушенный дом планируют восстановить к ноябрю, хотя ранее обещали сдать его в мае. К строительству квартир планировали приступить в феврале. В конце февраля стало известно, что восстановление снесенной части дома планируют начать после завершения проектных работ, а для этого заключат контракт на строительство подъездов и квартир в их прежних планировках, сообщает издание.

Администрация Кубани и Вениамин Кондратьев, по состоянию на 17.58 мск, не прокомментировали на сайте администрации и в своих телеграм-каналах требования активистки.

Напомним, 22 октября 2022 года власти отчитались, что начали выплачивать компенсации жителям Ейска, чьи квартиры были уничтожены при крушении военного самолета. Ранее семьям погибших при крушении самолета власти пообещали выплатить по миллиону рублей, пострадавшим – от 10 тысяч до 400 тысяч рублей.

17 октября 2022 года военный самолет Су-34 упал, врезавшись в девятиэтажку на углу улиц Коммунистической и Красной в Ейске. Погибли 15 человек, 43 человека пострадали.

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