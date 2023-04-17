17 апреля 2023, 15:39

Оппозиционный армянский депутат Саакян обвинен по делу об избиении коллеги

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Оппозиционному депутату Мгеру Саакяну предъявлены обвинения в хулиганстве и нападении на парламентария, сообщили в Следственном комитете Армении.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля генпрокурор подал ходатайство об уголовном преследовании Мгера Саакяна, и 12 апреля парламент Армении одобрил это ходатайство. Таким образом Саакян был лишен депутатской неприкосновенности, что дало следователям право предъявить ему обвинение.

Депутат фракции "Айастан" Мгер Саакян был задержан и арестован 31 марта по подозрению в хулиганстве и избиении депутата Владимира Варданяна. Защита назвала необоснованной версию следствия, а глава фракции заявил, что конфликт спровоцировал провластный депутат. 3 апреля Саакян был освобожден, он обвинил Генпрокуратуру Армении в предвзятости.

Депутату Мгеру Саакяну предъявлено обвинение по части 3 статьи 297 УК Армении (хулиганство с использованием информационных или коммуникационных технологий), которая предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Также Саакяну инкриминируется часть 2 статьи 195 УК Армении (физическое воздействие в отношении лица в связи с выполнением им государственной, политической, служебной профессиональной или общественной деятельности, либо долга), которая предусматривает до семи лет лишения свободы.

В отношении Мгера Саакяна избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь СК Армении Гор Абрамян.

Напомним, конфликт Варданяна и Саакяна произошел в ходе закрытого для прессы и публики обсуждения Римского статута в парламентской комиссии по правовым вопросам. По версии следствия, Саакян сделал замечание Варданяну, после чего подошел к нему и неким предметом ударил в бровь. Защита Саакяна, в свою очередь, опровергла утверждение следствия, заявив о переломе правой руки у оппозиционного депутата.

Оппозиционному депутату не грозит лишение свободы, сообщила ранее генпрокурор Анна Вардапетян. "Новый УК исключает лишение свободы человека, впервые совершившего нетяжкое преступление, а поступок Мгера Саакяна не является тяжким преступлением", - сказала она, добавив, что качестве наказания в данном случае применимы общественные работы или штраф.

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Примечание:

"Армянские правозащитники оценили подоплеку конфликта между депутатами", "Спикер парламента Армении сообщил о нападении на сына Пашиняна", "Оппозиционный депутат арестован после конфликта в парламенте Армении".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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