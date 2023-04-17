Итог встречи с властями разочаровал жителей села Совхозное

17 апреля 2023, 14:00

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Представители властей и силовых структур встретились с жителями села Совхозное после их жалобы главе Кабардино-Балкарии на то, что сельчане лишены возможности работать в поле, которое сдано в аренду посторонним предпринимателям. Чиновники предложили жителям получить участки через аукцион и пригрозили преследованиями в случае протестов, рассказали участники встречи.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля жители села Совхозное Зольского района потребовали остановить работы, которые ведет на муниципальных землях арендатор, но силовики пригрозили протестующим, рассказали сельчане. Арбитражный суд Кабардино-Балкарии подтвердил право арендатора на пользование землей, администрация села и Росимущество обжаловали это решение. 13 апреля жители собрались в администрации села и приняли коллективное решение засеять поле, которое управление Росимущества передало в собственность сельского поселения.

Встреча с властями не удовлетворила жителей Совхозного

15 апреля в село приехали представители властей и правоохранительных органов Зольского района для встречи с жителями. Этому предшествовало письмо главе республики, которое подписали 32 человека, сообщили сегодня участники встречи корреспонденту "Кавказского узла".

В письме, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", говорится, что жители села дительное время просят участки земли, чтобы прокормить свои семьи, но не могут их получить.

"Наше относительно небольшое поселение, в котором проживает менее одной тысячи человек, владеет 2300 гектарами пашни, но большая ее часть оказалась в руках небольшой группы людей, не имеющих никакого отношения к нашему поселению. Наша борьба за свои права продолжается более пяти лет. За этот период нами выявлены чудовищные махинации, связанные с коррупцией в местных органах власти. Так, оказалось, что ни одна копейка взимавшейся арендной платы за последние 12 лет не попала в бюджет. Многочисленные обращения по этим [поводам] в правоохранительные и республиканские органы власти всех уровней ни к чему не привели", - заявили авторы обращения.

Несмотря на решение о передаче земли из федеральной в муниципальную собственность, земли продолжают засеивать "посторонние арендаторы" при поддержке властей, указали авторы письма. Они попросили о встрече с главой республики Казбеком Коковым, главой района Русланом Гятовым, представителями Следственного комитета, МВД и прокуратуры.

В субботу, 15 апреля, в Совхозное прибыли начальник полиции района, прокурор района, заместители главы Зольского района и множество полицейских, рассказала жительница селения Зера Гонгапшева.

"Было очень много полиции, была оцеплена школа, где проходила встреча. Полиция стояла на улицах села... Создавалось впечатление, будто в селении проходит спецоперация. В ходе общения мы поняли, что вся районная власть и силовые структуры на стороне арендатора Мишхожева... Нам сказали, что просто так никто из нас землю не получит, что мы должны участвовать в аукционе и взять участки через аукцион. А если мы будем продолжать протестовать, то будут возбуждать в отношении нас уголовные дела, штрафовать нас, применять к нам всяческие санкции. В ответ мы сказали, что могут приготовить наручники на всех жителей, но мы эти земли не отдадим, что мы поставим в поле палатки, будем там дежурить, но не уступим", - рассказала она.

Женщина отметила, что представители властей не ответили на вопрос жителей о том, "куда все эти годы шла арендная плата за землю".

Во встрече принимали участие и представители Правозащитного центра КБР, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» эксперт по земельным вопросам Правозащитного центра Адам Медалиев.

По его данным, у арендатора Мишхожева нет межевого плана. "Договор с ним был заключен неуполномоченным лицом, бывшим главой Совхозного. В договоре не указано, о каком земельном участке идет речь... Проблема в том, что правоохранительные органы не хотят разрешить проблему", - сказал Медалиев.

Комментариями от представителей властей и правоохранительных органов "Кавказский узел" пока не располагает.

Суд разрешил арендатору работать на спорных земельных участках

Апелляционный суд в Ессентуках 13 апреля запретил передавать в субаренду третьим лицам спорные участки в селении Совхозное, указано в информации на сайте Арбитражного суда КБР.

Согалсно решению Апелляционного арбитражного суда, администрация селения Совхозное и теруправление Росимущества обратились в суд с заявлением о принятии обеспечительных мер по двум спорным земельным участкам в селе.

В частности, истцы просили запретить арендатору Анзору Мишхожеву передачу прав и обязанностей по договору аренды от 15.06.2006 третьим лицам, в том числе передачу земельных участков в субаренду, запретить управлению Росреестра по КБР проведение любых регистрационных действий в отношении спорных земельных участков изапретить арендатору проведение сельскохозяйственных работ на этих участках.

Суд удовлетворил два первых пункта иска, а по третьему пункту – отказал. Таким образом, арендатор может работать на спорных участках, но не может сдавать их в аренду, а Росреестр не может проводить с ними какие-либо регистрационные действия.

Жалоба на отказ Росимуществу в иске о признании недействительным договора аренды от 15.06.2006 года между бывшим главой администрации селения Совхозное и арендатором пока не рассмотрена.

Напомним, в апреле 2022 года обострился конфликт между жителями села Совхозне и арендаторами окрестных земель, который тянется с 2018 года. Сельчане препятствовали работе арендаторов, утверждая, что те незаконно обрабатывают сельские земли. В мае 2022 года вопреки протестам местных жителей началась подготовка полей к севу около села. Сельчане тогда пожаловались на угрозы силовиков преследованиями за попытки помешать арендаторам земель.

В советские годы в селе располагался племсовхоз "Кабардинский". За ним с 1994 года были закреплены в бессрочное пользование 2204 гектара земли. Племсовхоз в дальнейшем был преобразован в ФГУП, а с 2003 года - в ОАО. В 2009 году общество было ликвидировано по результатам банкротства. Земли села с 1991 года были отнесены к федеральной собственности, позднее землю передали в собственность сельского поселения. Однако арендаторы, многие из которых не являются жителями Совхозного, продолжают пользоваться ими.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.