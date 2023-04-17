Коллективный ифтар в Дербенте собрал 35 тысяч человек

17 апреля 2023, 07:22

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На территории фонтанного комплекса в Дербенте прошел коллективный ифтар, участие в котором приняли 35 тысяч человек, сообщили власти.

Как сообщал "Кавказский узел", в республиках Северного Кавказа муфтияты нередко объявляют датой начала Рамадана дни, отличные от тех, что устанавливает ДУМ России. В текущем году священный месяц поста Рамадан в Дагестане начался 23 марта.

Ифтар (разговение) – вечерний приём пищи у мусульман во время Рамадана. Проводится до или после вечерней молитвы, сообщается на сайте Islam.ru.

На территории самого крупного фонтана в Дагестане прошел республиканский ифтар, в котором приняли участие 35 тысяч человек. Мероприятие сопровождалось розыгрышами и выступлениями артистов, сообщила администрация главы Дербента.

"Невероятное световое оформление, розыгрыш шести путёвок в малый хадж – умру, выступление лучших исполнителей нашидов нашей республики – это и многое другое ожидало каждого участника разговения", – отметила администрация сегодня в своем Telegram-канале.

Напомним, большой светомузыкальный фонтан, реконструированный на средства Сбербанка, открылся в Дербенте 16 июля 2022 года. Пользователи Telegram в комментариях к публикациям о его открытии указали, что в республике по-прежнему остаются проблемы с водо- и электроснабжением. Были высказаны и предложения построить в республике новые водокачки и очистные сооружения. В мэрии сообщили, что фонтан имеет замкнутый цикл работы и не расходует много воды.

Пост Рамадан (или Рамазан) назван в честь девятого месяца мусульманского календаря. Именно в этом месяце ангел Джабраил, по преданию, передал пророку Мухаммаду первое божественное откровение, которое стало основой священной книги мусульман – Корана. В месяц Рамадан обязательным для каждого мусульманина является соблюдение строгого поста (уразы). До наступления праздника разговения Ураза-байрам мусульманами должен быть выплачен религиозный налог закят-уль-фитр. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы статьи о Рамадане и Ураза-байраме.

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