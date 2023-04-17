Сельчане в Дагестане указали на нерешенную проблему с заводом по переработке мусора

17 апреля 2023, 09:14

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В Ботлихе на территории не работающего завода по переработке мусора на открытом пространстве сжигается мусор, и дым идет на жилые дома, пожаловался местный житель в соцсети. Комментаторы раскритиковали чиновников за проблему с запуском завода в эксплуатацию и посоветовали сельчанам писать жалобы.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Дагестана в 2019 году заявили, что в республике будут построены восемь мусоросортировочных комплексов, в том числе в Махачкале, Каспийске, Дербенте и Хасавюрте. При этом один из таких заводов был в 2021 году построен в селе Ботлих. Однако он не был введен в эксплуатацию.

16 апреля в паблике "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте" была опубликована жалоба жителя села Ботлих на свалку, расположенную на территории завода по переработке мусора.

"Примите меры. Мусороперерабатывающий завод никак не запускают, сжигают отходы на улице, и весь этот дым идёт на дома людей. Происходит это все рядом с домами, также там питаются животные (коровы) и молоко, творог этих животных затем употребляют в пищу люди. Это находится в республике Дагестан, Ботлихский район. Построили завод по переработке мусора и никак не запускают его", – пожаловался сельчанин.

Эта запись в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны более 165 тысяч пользователей, на 09.10 мск 17 апреля набрала 129 отметок с реакцией пользователей и 33 комментария.

"Завод вообще не работал с тех пор как построили. Сколько лет тому назад его построили, никогда не видел, что он работает. Это только на бумагах и для формальности стоит", – написал Хамза Алиев.

"Скорее всего, так и было задумано, построить, "распилить" бюджет и в расход. А то, что там что-то перерабатывать – про эти речи не было", – считает Salahuddin Ayubi.

"Учитывая, что десятилетиями подобное во всех сферах жизни в Дагестане – это не скорее всего, а точно так", – ответил ему Алексей Алексеев.

"Не нужно молчать и терпеть. Пока мы молчим, власть делает, что хочет. Если завод не работает, то ходите, жалуйтесь во все инстанции", – посоветовал Давид Атлуханов.

"Это очень вредно для здоровья, дым ядовитый", – отметил Александр Иванов.

"Нормально. А потом никто не обращает внимания на вспышку онкологии среди населения, и прочее", – написал пользователь Last Gasp.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети. На 09.10 мск на сайте администрации Ботлихского района нет реакции на жалобы сельчан на сжигание отходов на территории завода по переработке мусора.

Напомним, 17 декабря 2022 года глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках рабочей поездки посетил мусоросортировочный комплекс в селе Ботлих Ботлихского района. Он потребовал включить предприятие в территориальную схему обращения с отходами и запустить его в эксплуатацию.

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