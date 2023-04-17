Республики юга России стали лидерами рейтинга регионов по динамике рынка труда

17 апреля 2023, 02:30

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В первой десятке рейтинга регионов России по динамике рынка труда оказались Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Чечня, где число работающих граждан за год увеличилось более чем на 4%.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 2021 год лидером рейтинга регионов России по динамике рынка труда стал Дагестан, где за год появилось 79 тысяч новых рабочих мест. В десятке лидеров также были Ростовская и Волгоградская области.

Рейтинг регионов России по динамике рынка труда за 2022 год опубликовало сегодня, 17 апреля РИА "Новости". За год в 44 регионах число трудоустроенных увеличилось, в четырех - не изменилось, в 27 регионах - снизилось.

В первой десятке рейтинга - сразу пять регионов юга России. На третьем месте - Ингушетия, где за год число работающих увеличилось на 8,1% (плюс 14,8 тысячи работающих), на четвертом - Дагестан, где число работающих возросло на 8% (92,5 тысячи работающих), на седьмом месте - Карачаево-Черкесия (5,4% или 10 тысяч работающих граждан), на девятом - Северная Осетия (4,4% или 11,8 работающих), на десятом - Чечня (4,1% или 22,7 тысячи работающих).

Другие регионы юга России показали менее серьезную динамику. Кабардино-Балкария расположилась на 18 месте (1,7% или 6,8 тысячи работающих), Адыгея - на 19 месте (1,5% или 2,9 тысячи работающих), Ставропольский край - на 21 месте (1,4% или 18,5 тысячи работающих), Калмыкия - на 22 месте (1,3% или 1,6 тысячи работающих), Ростовская область - на 24 месте (1,2% или 25,4 тысячи работающих), Астраханская область - на 25 месте (1,2% или 5,6 тысячи работающих), Волгоградская область - на 27 месте (1% или 12,3 тысячи работающих), Краснодарский край - на 38 месте (0,5% или 13 тысяч работающих).

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