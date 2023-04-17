Фигурант дела о мошенничестве со свалкам в Волгоградской области обжаловал приговор

17 апреля 2023, 01:31

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Техдиректор ООО "ГринЛайт" Михаил Калонкин, подозреваемый в организации хищения 76,7 миллиона рублей при ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе, приговорен к 7,5 годам колонии общего режима, он обжаловал решение суда.

Как сообщил "Кавказский узел", с декабря 2020 года по апрель 2021-го по делу о мошенничестве при ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе были заключены под стражу трое подозреваемых: директор "Дирекции водохозяйственного строительства" Михаил Ситников, бывший глава Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Виталий Сазонов и подрядчик – директор ООО "ГринЛайт" Александр Фирсов. Волгоградский бизнесмен Михаил Калонкин был объявлен в международный розыск и арестован заочно. 22 июня его задержали на территории Краснодарского края и также поместили по стражу.

Технический директор ООО "Гринлайт" Михаил Калонкин 16 апреля обжаловал приговор Центрального районного суда Волгограда, который был вынесен 5 апреля, пишет "Высота 102".

Калонкина был осужден на 7,5 лет колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей. Кроме того, был частично удовлетворен иск комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области о взыскании материального ущерба. Свою вину Калонкин не признал.

Остальные фигуранты дела также были приговорены к реальным срокам. Михаила Ситникова суд приговорил к полутора годам колонии общего режима, Виталия Сазонова - к трем годам колонии общего режима, а Александра Фирсова - к 3,5 годам лишения свободы, сообщает v1.ru.

Ликвидация свалок в Среднеахтубинском районе, о которых говорится в уголовном деле, была одной из задач нацпроекта "Экология". По данным следствия, компания-подрядчик не вывозила отходы с 18 несанкционированных свалок, которые должна была ликвидировать, а просто засыпала их грунтом. Госконтракт был заключен дирекцией водохозяйственного строительства, он обошелся бюджету в 76,7 миллиона рублей. Следователи полагают, что подрядчик и руководство дирекции находились в сговоре.

В сентябре в Волгоградской области были возбуждены два аналогичных уголовных дела - о хищении подрядчиками более 200 миллионов рублей, выделенных на выполнение государственного проекта "Чистая страна". Заказчиком работ выступала та же региональная Дирекция водохозяйственного строительства.

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