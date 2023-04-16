Чиновники насчитали более 25 тысяч прихожан в храмах Сочи на Пасху

16 апреля 2023, 20:35

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Жители и гости курорта посетили пасхальные богослужения в 36 храмах, расположенных в четырех районах города. Наибольшее количество жителей и гостей курорта приходили на основные ночные богослужения, рассказали священнослужители и прихожане.

Пасха, праздник Воскресения Христова, в 2023 году выпадает на 16 апреля. Главная подготовка к Пасхе для христианина заключается в соблюдении Великого поста. Самое главное во время поста — не только воздерживаться от определенного типа пищи, но примириться с обидчиками, молиться. Однако если человек не постился, это не значит, что ему запрещено войти в храм.Символы Пасхи — кулич и крашеные яйца, говорится на сайте "Правмир".

«Наш храм был забит людьми ночью, как и в других храмах города. Меры безопасности были усилены. Никто из нас не призывал прихожан принимать участие в СВО или помогать участникам СВО в Украине. Во всяком случае, я о таких фактах не слышал. Это не наше дело, а государственное. В России церковь отделена от государства», - рассказал один из священнослужителей корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности. Он попросил не называть его имя «ввиду сложной ситуации в стране». По его наблюдениям количество людей в храме, где он служит, не изменилось с прошлого года. «Я, конечно, учет не веду, но визуально видно, что храм заполнен. Люди стоят плотно друг к другу. Ковидных ограничений у нас больше нет», - уточнил священнослужитель.

По подсчетам администрации Сочи, храмы посетили 25 тысяч человек. «В храмах силами правоохранителей, казаков, волонтеров была обеспечена безопасность, на входных группах были установлены металлодетекторы. В двух приходах велась видеотрансляция службы на экранах, установленных на прилегающей к храму территории. Практически во всех - организована аудиотрансляция... До трёх часов ночи была продлена работа общественного транспорта на основных маршрутах. К празднику город украшен инсталляциями и арт-объектами», - рассказал сотрудник пресс-службы администрации Сочи корреспонденту.

На улицах города весь день было многолюдно. «На Пасху в Сочи всегда прекрасная погода. Мы всей семьей: я, мой муж, дочь, зять и двое наших внуков побывали на ночном богослужении. Немного отдохнули и затем пришли еще на богослужение днем в Храм Михаила Архагнела. Для нас всех это светлый праздник, когда мы все вместе встречаемся и отдыхаем. После богослужений и обряда освящения яиц, которые мы красили тоже все вместе, мы отправились гулять по Приморской набережной. Заходили в кафе поесть мороженое с детьми. Славно провели ночь и день. Про СВО вообще не слышали от священников и никто про это вообще не говорил. Только по чатам у нас активисты собирают деньги для российской армии, плетут (маскировочные) сети в подвале, где сидят участковые - на улице Островского, 34», - рассказала 65-летняя пенсионерка Ирина Казакова.

По ее словам, она наготовила много еды для всей семьи и вечером все соберутся, чтобы «хорошо покушать».

69-летний вдовец Виктор Давыдов говорит, что после смерти жены 5 лет он теперь один посещает богослужения, но в основном дневные, потому что ночами не может не спать. «У меня режим. Я уже не молодой человек, но прихожу в церковь ежегодно посвятить куличи. Куличи покупаю на торговой галерее. Там разные. Я ем немного, в основном раздаю детям во дворе или взрослым соседям, чтобы помянули мою супругу. Наши дети и внуки живут в Германии. Живут хорошо, в достатке. Иммигрировали лет 10 назад. Они мне помогали. Часто приезжали в гости в Сочи, но теперь сын боится, что его заберут в армию, и купленные билеты дети сдали», - сказал Виктор Давыдов.

На городские декорации потрачены огромные деньги, отметил 60-летний работник кладбища Олег Беляев. Он считает, что лучше бы эти деньги были пущены на нужды малообеспеченных людей, чем выбрасываются на подобного рода показные одноразовые вещи. «Это все пыль в глаза. Все в яйцах! На деревьях, на пешеходных дорожках, в парках, в церквях, у администрации…Причем яйца огромные и дорогие. Это ведь все наши деньги. Деньги с нашей казны. Почему деньги не жалеют? Праздник должен быть в душе и радость тоже. Смотрю на эти яйца и думаю: вот так вся жизнь в России мишура, а когда закапываешь человека, то думаешь: а зачем он жил? Какой след оставил? Гибнут люди... А кто-то задумался - зачем?» - задался вопросом Олег Беляев.

В 2020 году в регионах СКФО из-за пандемии было ограничено проведение религиозных обрядов, но уже в 2021 году торжественные службы в православных храмах в регионах ЮФО и СКФО в честь Пасхи сегодня прошли с участием верующих. Богослужения проходили с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований из-за коронавируса, сообщили в епархиях.

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