Волгоградцы отметили Пасху при повышенных мерах безопасности

16 апреля 2023, 18:38

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Празднование Пасхи в Волгограде сопровождалось досмотрами прихожан, было увеличено число силовиков в общественных местах. Волгоградцы на Пасху желали друг другу скорейшего наступления мира.

Как писал "Кавказский узел", в 2020 году в регионах СКФО из-за пандемии было ограничено проведение религиозных обрядов, но уже в 2021 году торжественные службы в православных храмах в регионах ЮФО и СКФО в честь Пасхи сегодня прошли с участием верующих. Богослужения проходили с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований из-за коронавируса, сообщили в епархиях.

15 апреля в Волгограде проходили подготовительные мероприятия к праздничной пасхальной литургии. Весь день на площадках у церквей священнослужители проводили освещение пасхальных куличей и яиц. Так, у входа в кафедральный собор Александра Невского были установлены столы, на которых прихожане свои пасхальные куличи и яйца. Периодически из храма выходил священник и проводил обряд окропления святой водой. У площадки храма дежурила группа полицейских с досмотровыми металлоискателями. Проверяли прихожан и прохожих с большими сумками. По периметру храма прохаживались пары – полицейский и казак. У площади Павших борцов дежурила машина ДПС с включенными проблесковыми маячками.

Елена Пономарева пришла с семьей к храму, чтобы освятить куличи. Яйца дети красили сами. К празднику готовились загодя. Яйца купили у фермера, куличи делали из творога, украшали их изюмом и мармеладом, рассказала Елена.

"Для нас Пасха – один из самых светлых религиозных праздников. Наша семья не воцерковленная. Но мы чтим традиции наших бабушек и дедушек. Дети понимают значение праздника. Они у нас два года посещали воскресную школу. Там им все доступно преподавали. Некоторые традиции мы с мужем сами не знали – нам дочери объяснили", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Дети у нас больше знают о православии, чем мы с женой. Мы из того потерянного поколения 90-х, которое к богу пришло только с рождением детей. О чем будут наши молитвы этим вечером? О мире. О покое и мире", - сказал глава семейства Евгений – железнодорожный инженер.

Вечером меры безопасности вокруг кафедрального собора Волгограда усилились. Территория вокруг храма была огорожена временной изгородью. Единственный проход был возможен сквозь две рамки металлоискателей, у которых дежурили восемь полицейских и кинолог с собакой. Погода ухудшилась. С Волги дул холодный ветер. Прихожане подходили к собору тепло одетые. Внутри храма журналист заметил трех казаков-дружинников, которые следили за порядком. У входа стоял прибор с антисептической жидкостью. Желающие могли дезинфицировать руки. Среди прихожан были люди, лица которых скрывали медицинские маски. Основной наплыв верующих пришелся на 23.00 мск. Среди прихожан были замечены представители региональной и городской власти. Было много гостей города. По оценке корреспондента, увеличения количества участников празднования Пасхи в кафедральном соборе по сравнению с прошлым годом не было отмечено.

Один из посетителей храма рассказал, что семья приехала из Еревана. "Утром посетили Армянскую Апостольскую церковь Святого Георгия в Краснооктябрьском районе Волгограда. А основную службу решили с русскими друзьями в кафедральном соборе провести. Мы не разделяем православную и армянскую церковь. Молимся Богу в обеих, по мере возможности", - сказал Виген Мартиросян.

Друг Вигена Максим Кашлеров рассказал, что семью Мартиросян он пригласил в Волгоград специально для празднования Пасхи. Максим работает с Вигеном в одной IT-фирме на удаленке. На работе и подружились. "В Ереване мы посещали армянские церкви. Они здесь – православные храмы. Религия у нас общая. Нюансы неважны. Важна наша дружба и мир. Мир сейчас актуален и для нас, и для армян. За это и будем сегодня молиться", - сказал Максим корреспонденту "Кавказского узла".

За полчаса до начала литургии митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор обратился с приветственной речью к участникам празднования Пасхи. Поздравив всех с Воскресением Христовым, он отметил, что христиане в Пасхальное воскресенье спешат "в Божьи храмы, чтобы согреть сердце духовной молитвой, приобщиться к божественной трапезе и вечной радости Воскресшего Господа Иисуса Христа". Митрополит призвал всех получать радость "от добрых дел, благотворительности, милосердия и помощи ближнему". За время службы корреспондент "Кавказского узла" не услышал в речи священнослужителей прямых упоминаний о спецоперации: не было ни призывов принять в ней участие, ни просьб о материальной помощи ее участникам.

Ночная литургия в Волгограде прошла без провокаций и нарушений общественного порядка. На следующий день – 16 апреля – праздничные мероприятия продолжились. Площадь Павших борцов и прилегающие к ней улицы Володарского и Гоголя с 11.00 мск были перекрыты коммунальной техникой и превращены в пешеходные зоны. На въездах дежурили автомобили ДПС с включенными проблесковыми маячками. Повсюду проходили патрули полицейских и казаков-дружинников. У рамок металлоискателей дежурили кинологи с собаками. Такие же меры безопасности были предприняты и у храма Иоанна Предтечи, расположенного на верхней террасе Центральной набережной. В 16.30 мск от храма Иоанна Предтечи до площади Павших борцов двинулся Крестный ход. Закончился он в кафедральном соборе Александра Невского встречей Благодатного огня.

Инженер-строитель Станислав Бутко назвал меры безопасности в эту Пасху "беспрецедентными". "Меня только три раза досмотрели. И собака даже обнюхала. В прошлом году как-то попроще было. Не было столько казаков-дружинников. Сегодня они повсюду. Ну, это и оправдано. Все-таки неспокойные времена наступили в стране", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Пенсионерка Антонина Глухова рассказала, что пришла молиться за сына. "Он у меня сейчас на Донбассе. Мобилизовали его в октябре. Был в отпуске. И вот опять туда отправили. Страшно боюсь за него. Всю ночь в храме отстояла, всю службу прослушала", - поделилась она.

Все опрошенные корреспондентом прихожане отметили, что проблем с организацией праздничного стола у них не было – цены на продукты питания, по сравнению с прошлым годом, остались, по их мнению, на прежнем уровне. По их словам, подорожали только куличи, особенно творожные – на 25-30%.

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