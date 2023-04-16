Олимпийские переселенки Пальчик оспорили требование кубанских чиновников

16 апреля 2023, 13:01

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Департамент имущественных отношений Краснодарского края подал апелляцию на решение суда, который установил, что земля под коттеджем Ольги и Нины Пальчик не принадлежит краевым властям. Женщины предоставили возражение на апелляцию.

Как писал "Кавказский узел", олимпийские переселенки Ольга и Нина Пальчик в 2012 году вместо снесенного дома получили коттедж. Как оказалось, земля под коттеджем не принадлежит им по праву собственности. Департамент имущественных отношений Краснодарского края подал на них в суд за необоснованное обогащение и потребовал заплатить за пользование землей более 35 тысяч рублей. 7 марта суд Хостинского района отказал Департаменту имущественных отношений во взыскании с Ольги и Нины Пальчик денег за пользование землей. В решении суда указано, что у властей Краснодарского края отсутствуют права на участок земли, на котором стоит коттедж, принадлежащий Ольге и Нине Пальчик.

Сообщение от жительницы Сочи по поводу о взыскании штрафа за пользование землей поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 10 января. "Я из Сочи, по олимпийской программе снесли наш частный дом по улице Яна Фабрициуса. Дали коттедж в коттеджном поселке по улице Яна Фабрициуса на 12 коттеджей", - написала автор. По ее словам, дом находится в их собственности, а земля - в муниципальной. "Пришел иск из Хостинского суда на огромный штраф. <...> Мы думали, что раз дом в собственности, то и земля наша, так положено по закону. Когда нас сносили, то землю тоже продали, как и свою недвижимость, а теперь получили иск о взыскании необоснованного обогащения", - добавила автор. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

О том, что на решение Хостинского суда подана апелляция, Ольга и Нина Пальчик узнали случайно и многократно пытались получить эту жалобу чтобы написать на нее возражения. Текст документа они получили только сегодня по электронной почте. Мать и дочь Пальчик рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что ими сразу были написаны возражения на апелляцию, так как они считают требования департамента имущественных отношений Краснодарского края "абсурдными".

В апелляции представитель департамента имущественных отношений Краснодарского края Е. Алешина указала, что "Кубаньземконтроль" провело обследование спорного земельного участка площадью 296 квадратных метров и установило, что с 2014 года он используется без надлежаще оформленных правоустанавливающих документов. На земельном участке расположен индивидуальный жилой дом площадью 82.2 квадратных метра, который по выпискам из ЕГРН принадлежит на праве общей долевой собственности Пыхтину и Пальчик", - говорится в апелляции (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

При этом чиновники указали, что согласно выписке из ЕГРН с 10.06.2014 по 22.10.2014 также принадлежал процент доли в праве общей долевой собственности другому со-собственнику. "Следовательно, <он> также являлся пользователем земельного участка без правоустанавливающих документов",- говорится в документе.

Ведомство указало, что на спорный земельный участок зарегистрировано право собственности субъекта Российской Федерации - Краснодарский край, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 27.05.2013 сделана запись. "Отказывая в удовлетворении заявленных департаментом исковых требований в нарушение принципа платности использования земли, суд первой инстанции фактически освобождает ответчиков от платы за фактическое использование земельным участком, находящимся в собственности субъекта Российской Федерации - Краснодарский край", - заявил представитель департамента и потребовал отменить решение суда первой инстанции. .

Хостинский суд своим решением от 7 марта установил, что с момента передачи коттеджа в 2014 году Пальчик и Пыхтину департамент имущественных отношений Краснодарского края утратил право на землю. "Несмотря на то, что юридически земельный участок находится у истца в собственности, права на него у истца отсутствуют, он перестал владеть и пользоваться земельным участком как титульный собственник с момента регистрации права общей долевой собственности на жилой дом", - указано в решении суда.

На это же в своих возражениях ссылаются мать и дочь Пальчик. "Право истца департамента имущественных отношений на земельный участок под жилым домом перешло к нам с момента предоставления коттеджа, на что указал суд. Доводы такой апелляционной жалобы формальны, не содержат таких обстоятельств и доказательств, которые могли бы повлиять на вынесенное законное решение суда. Участница процесса Ольга Пальчик является инвалидом второй группы и живет на одну пенсию по инвалидности, а второй ответчик, Пыхтин, умер несколько лет назад, о чем Департаменту имущественных связей даже неизвестно и оно судится с мертвым человеком", - сказано в возражениях (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Женщины попросили разобраться, каким образом имущество покойного соседа получил второй со-собственник, предположив, что он заинтересован в в получении коттеджа. "В случае с нашей дочерью смерти - мы одинокие женщины, пожилые и больные, - весь коттедж переходит <ему>, а если он связан с департаментом имущественных отношений, то заинтересованным лицам из ДИО", - отметили олимпийские переселенки.

Нина Пальчик так же рассказала, что кроме них в этом коттеджном поселке, который был передан департаментом имущественных отношений в 2012 году и другим олимпийским переселенцам, кроме нее с дочерью переселенцев больше не осталось.

Нина Пальчик ранее заявила корреспонденту "Кавказского узла", что департамент имущественных отношений добивается получения коттеджа. "Мне уже за 80 и полагаю, что в департаменте ждут моей смерти. Им хорошо известно, что моя дочь больна, и без меня им будет просто расправиться с ней в судах. Цель - это наш коттедж, куда нас переселили, освободить его от нас и затем распорядиться по своему усмотрению. Нам с дочерью созданы такие условия, что жить в коттедже мы не можем: там отключены свет, вода, тепло. Вторым сособственником, который там появляется урывками, коттедж доведен до разрушения. Наш встречный иск о передаче нам земли под коттеджем судьей был отклонен и возвращен нам, причины не указаны. Судья только устно сказала, что рассматривать его не будет, а нам следует подать его отдельно", - рассказала Нина Пальчик. По словам пенсионерки, они с дочерью живут на съемной квартире, так как в течение 10 лет не смогли решить земельный вопрос и проблему с подключением коммуникаций.

Юрист Роман Лыков, не участвующий в деле Пальчик, обратил внимание, что вопросы разграничения собственности на землю в Сочи до сих пор не решены. По его словам, земли, которые раньше находились в муниципальной собственности, стали региональными или федеральными, как это произошло с землями "Сириуса". Он привел в пример дело семьи Карапетян: муниципальные земли, документы на которые выдавались 30 лет назад, по решению суда стали федеральными.

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Приложение: апелляция ДИО КК