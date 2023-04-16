Отчет властей об открытии приюта для животных вызвал критику астраханцев

16 апреля 2023, 09:37

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В Наримановском районе возобновил работу приют для бездомных собак, отчитался мэр Астрахани Олег Полумордвинов. Местные жители раскритиковали в соцсети власти за запоздалую реакцию на проблему. Открытием приютов ее решить не удастся из-за большого количества бродячих собак, заявили они.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее жители Астрахани и Астраханской области неоднократно жаловались на проблему с бродячими собаками, которая, по их мнению, возникла после введения запрета на отстрел бродячих животных. 26 марта в Астрахани было обнаружено тело местной жительницы со следами укусов собак. По одной из версий, она погибла в результате нападения бездомных животных. После этого астраханцы провели несколько митингов. Две такие акции прошли в Астрахани 8 апреля. Их участники потребовали от федеральных властей внести изменения в закон "Об ответственном обращении с животными" и разрешить усыпление бродячих собак.

Мэр Астрахани Олег Полумордвинов доложил губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину о возобновлении работы муниципального приюта для безнадзорных животных в селе Биштюбинка Наримановского района. По его словам, в питомник уже доставлено 82 бездомных собаки, которые были отловлены в Астрахани, передала 15 апреля Astrakhan.su со ссылкой на пресс-службу мэрии Астрахани.

Пост о том, что в селе Биштюбинка возобновил работу приют для животных, был размещен 15 апреля в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Типичная Астрахань", на который подписаны более 126 тысяч пользователей. На 09.30 мск 16 апреля эта запись набрала 114 отметок с реакцией пользователей и 99 комментариев.

"Да зачем нужны эти приюты? Уберите этих собак с улиц раз и навсегда. Мы боимся за своих детей. Если кто-то так сильно любит собачек, забирайте их себе домой. Они либо должны содержаться в нормальных условиях и с хозяином, либо вообще не должны", – считает Катерина Мещерякова.

"На всем делают деньги", – заявила Елена Ломнова.

"Администрация хорошо работает только на бумаге, а по факту больше похоже, что город просто бросили на произвол судьбы", – написал Саша Сергеев.

"Они обещают 8000 собак за год отловить, только что с ними делать будут?" – задался вопросом Александр Александров.

"Так ведь собак по закону можно отпускать и даже нужно. Они же все не поместятся в приют", – заметила Ольга Рудина.

"Сколько пустых слов. Когда закончится этот ужас с собаками?" – спросила Ульяна Габаева.

"Проблема собак уже больше трех лет в Астрахани. Полумордвинов не желал раньше об этом подумать? В 2022 стая собак человека загрызла насмерть, почему тогда уже об этом не задумались?" – подчеркнул пользователь Al Amell.

"Очень жаль, что мэрия начала работать после того, как людей уже не стало", – отметила также Наталья Аникеева.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

Напомним, ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что в регионе проблема с бродячими собаками одна из главных. Он предложил изменить закон "Об ответственном обращении с животными" в сторону приоритета безопасности людей.

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