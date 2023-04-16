Руководство "Единого национального движения" однопартийцев соратников в попытке раскола

16 апреля 2023, 04:54

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Бывший лидер оппозиционного "Единого национального движения" Ника Мелия открыл в Тбилиси офис, куда позвал тех членов партии, которые заявили о несогласии с политикой нового председателя Левана Хабеишвили. Комментируя ситуацию, Хабеишвили обвинил Мелию в сепаратизме.

Как писал "Кавказский узел", в конце января новым председателем "Единого национального движения" был избран Леван Хабеишвили, после чего некоторые члены партии заявили о несогласии с его политикой и подали в отставку с партийных должностей. Политологи отметили, что избрание Хабеишвили вызвало вопросы, но не стало причиной раскола в партии. Они также отметили, что Хабеишвили стал председателем ЕНД при содействии бывших министров внутренних дел и обороны Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили.

Бывший председатель «Единого национального движения» Ника Мелия вместе с соратниками открыл новый офис в Тбилиси на улице Сараджишвили. В офис приглашены те партийцы, которых нынешний председатель ЕНД Леван Хабеишвили не позвал на последний съезд партии.

Один из приглашенных Мелией однопартийцев Дмитрий Бидзинашвили заявил в эфире "Пирвели", что решения нового председателя партии для них неприемлемы.

Председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили осудил сепаратизм Ники Мелии. "Рустави 2" опубликовало официальное заявление партии. "У «Единого национального движения» есть председатель, избираемый высшими органами партии, и управления, сформированными в результате выборов. Каждый имеет право иметь свою собственную политическую повестку дня, независимо от того, является ли он частью другой политической партии. Они могут сформировать новую партию и, следовательно, определить свою собственную политику", - говорится в заявлении.

Также в заявлении отмечается, что "существование политического офиса, где протестующие идентифицируют себя как члены "Единого национального движения", но в то же время нападают на него" является неслыханным. "Попытки сепаратизма наносят ущерб интересам партии. Именно поэтому мы призываем всех признать и привыкнуть к результатам прямых и в высшей степени легитимных выборов. Все мы, считающие себя членами «Единого национального движения», должны работать в одной партии на пространствах, принадлежащих нашей политической организации", - говорится в заявлении.

Член политсовета «Единого национального движения» Лаша Парулава отреагировал на внутреннее противостояние в партии. Он считает, что Ника Мелия может сформировать собственную партию.

«Группа Ники Мелии не смогла выйти из внутреннего избирательного модуса, но у "Единого национального движения" есть прямо избранный председатель с высокой легитимностью. В офисах «Единого национального движения» все сторонники и сочувствующие, хорошо знающие, где они находятся. Кто хочет сделать работу - может прийти, эти офисы открыты для всех. Ника Мелия тоже может сделать работу, это его право, никто не может его остановить», - заявил он в эфире "Рустави 2".

Еще один член ЕНД Бачо Долидзе заявил, что новое руководство партии принимает решения независимо от них и даже не спрашивает их мнения.

По его словам, сейчас в партии сложилась конфигурация, которая никогда не победит действующий режим. «К сожалению, перед теми, кто не разделял политику Вано Мерабишвили, закрыли двери, многие люди игнорируются. Поэтому было естественно, что мы создали пространство, где можно было бы их всех вместе собрать. Этот офис — офис объединения, а не разобщения. У партии много офисов. Прошло более двух месяцев - ни меня, ни моих друзей никуда не звали. Поэтому это было абсолютно естественно. Меня немного удивил этот шум, меня удивило это совершенно непонятное заявление. Я ожидал совсем другой реакции, к партии добавился еще один офис, это не первый раз, когда партия открывает офис», - заявил Долидзе. При этом он сказал, что речи об отделении от ЕНД нет.

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