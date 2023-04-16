Активисты направили жалобу в прокуратуру по поводу корректировки границы Армении и Азербайджана

16 апреля 2023, 05:53

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Активисты "Национально-демократического полюса" подали в Генпрокуратуру Армении жалобу, требуя возбудить уголовное дело по факту корректировки местоположения пограничных постов на участке Корнидзор - Тех. По их мнению, эти действия направлены на нарушение территориальной целостности Армении.

Как писал "Кавказский узел", после того, как Азербайджан в конце марта занял позиции около Сюникской области, не дождавшись уточнения границы, 1 апреля представители Армении и Азербайджана скорректировали местоположение пограничных постов. В соответствии с договоренностями, Лачинский (Бердзорский) коридор, соединяющий Нагорный Карабах и Армению, должен заканчиваться у Корнидзорского моста, а маршрут, соединяющий Армению с Лачинским коридором, будет проходить по маршруту Корнидзор - Тех, то есть только через территорию Армении.

30 марта Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские военные взяли под контроль стратегические высоты около границы с Арменией. Военные заняли высоты в связи с завершением строительства участка дороги на территории Армении до точки начала нового маршрута Лачинского коридора (армянское название Лачина – Бердзор), введенного в эксплуатацию в августе 2022 года, рассказал источник в администрации Лачинского района Азербайджана.

"Национально-демократический полюс" ("Полюс") подал жалобу в Генпрокуратуру Армении с требованием начать производство и выявить виновных в совершении преступления по статьям 418 (государственная измена), 419 УК (узурпация власти), 420 УК (свержение конституционного строя) и 421 УК (действия, направленные на нарушение территориальной целостности) Армении.

На своей странице в соцсети "Полюс" опубликовал текст жалобы, поданной в Генпрокуратуру, в котором говорится о событиях, связанных с переводом Бердзорского (Лачинского) коридора с 1 апреля текущего года на новый маршрут через Корнидзор. В жалобе говорится, что на всей протяженности прежнего маршрута стояли ранее российские миротворцы, однако по договоренности между властями Армении и Азербайджана после перехода на новый маршрут на их место по обеим сторонам границы должны разместиться пограничники обоих стран, однако, не дождавшись корректировки, азербайджанские военные приступили к позиционированию и провели инженерные работы. "Теперь ситуацию должны корректировать картографы, однако армянская сторона исходит из логики "не допустить эскалации", - говорится в жалобе.

Также отмечается, что премьер-министр Никол Пашинян, игнорируя все документы, закрепленные законами и Конституцией Армении разных времен, пошел на преступные тайные договоренности с Азербайджаном, сдав территории или часть территорий другой стране. "По Конституции власть принадлежит народу, а народ в данном случае лишился права решать судьбу своих земель, права пресечь сдачу этих земель", - говорится в жалобе.

Представители партии считают, что в данной ситуации налицо "сдача земель, тайные договоренности в врагом по вопросу делимитации границ". Кроме того, как сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из истцов Артур Айвазян, в жалобе в Генпрокуратуру отмечен и факт узурпации власти в Армении.

Он также отметил, что в офисе "прекрасно понимают, как отреагирует Генпрокуратура". "Но этот вопрос не только правовой, но и политический. После ожидаемого отвержения нашей жалобы Генпрокуратурой "Полюс" приступит к очередным правовым и политическим шагам", - заявил Айвазян.

Истцами жалобы являются член НДП Каро Егнукян, адвокат Арутюн Багдасарян, член Совета НДП, адвокат Артур Айвазян, член Совета Всемирной организации освобождения Армении Гагик Саруханян,

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