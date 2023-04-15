Валов после освобождения потребовал вернуть изъятое при обыске

15 апреля 2023, 20:10

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Силовики вопреки решению суда не вернули изъятые при обыске телефон и компьютер, указал в заявлении в Следственный комитет блогер Александр Валов, вернувшийся в Сочи после освобождения. Большую часть срока в колонии блогер, по его словам, подвергался давлению со стороны администрации.

Как писал "Кавказский узел", Ангарский горсуд удовлетворил требование администрации колонии установить административный надзор над бывшим главредом сайта "БлогСочи" Александром Валовым после его освобождения, которое было намечено на 31 марта. Судья обязал Валова в течение двух лет не покидать Сочи и два раза в месяц отмечаться в полиции, сообщил адвокат Михаил Беньяш*. Нарушения режима содержания, которые стали основанием для решения об административном надзоре, мелкие, при этом руководство колонии закрывает глаза на более серьезные нарушения других заключенных, указал Валов.

26 декабря 2018 года суд признал Александра Валова виновным в вымогательстве денег у депутата Госдумы Юрия Напсо и приговорил его к шести годам колонии и штрафу в 700 тысяч рублей. В августе 2019 года Краснодарский краевой суд отказался пересмотреть приговор.

Александр Валов сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что вышел на свободу 31 марта, а до Сочи доехал 5 апреля. Вчера, 14 апреля, он обратился в Следственный комитет по поводу своего телефона и компьютера, изъятых при задержании.

"По решению суда мне были обязаны вернуть изъятые при задержании и обыске компьютер и телефон, но до сих пор ничего не вернули. Я был вынужден в первые дни пребывания в Сочи заниматься восстановлением моих прав. Когда мне отказали в выдаче моих вещей, я вчера написал заявление в Следственный комитет Сочи, чтобы мне сообщили, где именно хранятся мои телефон и компьютер, почему мне их до сих пор не вернули и когда вернут", - рассказал Александр Валов. Он отметил, что его адвокаты Александр Попков и Сергей Костюк рекомендовали ему обратиться в суд, если вопрос не будет решен на уровне Следственного комитета.

Валов подчеркнул, что виновным себя по-прежнему не считает. "Как не считал, так и не считаю, о чем я неоднократно заявлял. Мне даже обещали государственные адвокаты, которых приводили ко мне, что при признании вины мне они помогут выйти по УДО, но я не шел ни на какие уловки и отбыл свой срок [без признания вины], потому что никакого преступления не совершал", - сказал он.

По словам Валова, до самого освобождения он отбывал срок в одной из колоний в Иркутской области. "За время отбывания в колонии, я только полгода был в обычных условиях. Все остальное время я был на так называемых «строгих условиях содержания» или сокращенно «СУОН», что расшифровывается как «строгие условия отбывания наказания». Что это и что это было? Это были регулярные и жесткие пытки", - рассказал он.

Валов уточнил, что поначалу "реально не понимал, что за порядки в этих колониях". "Так, по прибытии в перевалочную колонию […] мне сказали раздеться догола. Для меня это было шоком, потому что я не понимал, почему я должен полностью обнажиться перед десятком мужчин. Я спокойно сказал, что я не буду этого делать. После чего меня стали жестко избивать до такой степени, что у меня наступил паралич всего тела, я не мог пошевелиться какое-то время. Мне наносили множественные удары кулаками по голове. Удары были такой силы, что я потерял сознание, Потом я понял, что эти люди были обучены бить так, чтобы человек мучился и даже мог погибнуть, но следов от этих ударов на нем не оставалось. Это было в моем случае", - рассказал он.

Позднее, по словам Валова, его избивали "фактически ни за что". "Помимо пыток избиением, в этих колониях есть пытки холодом. Они состоят в том, что в бараках, где проживают заключенные, температура устанавливается, как в холодильнике, а заключенным разрешают на себе оставлять только летнюю арестантскую одежду. К примеру, если температура на улице -20 градусов, то в бараке она слегка достигает 13-14 градусов. А в ШИЗО, куда помещают за мелкие провинности, и того ниже. Я был многократно в ШИЗО, и там на внутренней стороне окна висят сосульки. Меня, к примеру, однажды поместили в ШИЗО за то, что я отказался снимать мою теплую куртку в бараке и остаться в одной их летней тюремной пижаме", - рассказал он.

17 декабря 2019 года Михаил Беньяш сообщил, что Александр Валов помещен в штрафной изолятор колонии, решение об этом мотивировали не нарушением правил внутреннего распорядка, а "оперативной необходимостью". 9 января 2020 года адвокат Валова сообщил, что блогера сочли злостным нарушителем правил колонии. В июле 2021 года Валов через освободившегося заключенного передал родным письмо, в котором пожаловался, что его и других осужденных держат в железобетонном бункере без теплой одежды, отбирают личные вещи и по надуманным поводам отправляют в штрафной изолятор.

Сочинец уточнил, что пытался отстаивать свои права и права других заключенных. "Я написал много жалоб - и сам писал, и коллективные жалобы, где мы сообщали администрации и прокуратуре о фактах избиения и невозможных условий содержания, создания невыносимых условий для поддержания гигиены. К примеру, вместо полагающихся двух дней в неделю помывки нам давали мыться всего один день. Неполноценное питание: в основном картошка и жир свиной. Никого не интересует, что ты к примеру, мусульманин и не ешь свинину или вегетарианец и вообще не ешь мяса", - рассказал Александр Валов.

Он добавил, что написал более ста жалоб. "Две последние - коллективные об условиях содержания заключенных. Ответы на них еще не даны", - сказал Валов, добавив, что по написанным при его участии жалобам не менее десяти заключенным отменили приговоры и отправили на пересмотр.

В распоряжении "Кавказского узла" имеется характеристика, которую руководство колонии выдало Александру Валову перед рассмотрением дела об установлении административного надзора. В ней указано, что "осужденный Валов А.И. характеризуется отрицательно, не встал на пyть исправления", в ноябре 2022 года был "повторно признан злостным нарушителем установленного порядка". "За весь период отбывания наказания зарекомендовал себя с отрицательной стороны... В беседах ведет себя уверенно, порой нагло, часто спорит с сотрудниками администрации, считая свое мнение, как единственное верное. По характеру: наглый, хитрый, упрямый, злопамятный, лживый", - указали должностные лица колонии.

Александр Валов отметил, что пока не планирует возобновить блогерскую деятельность. "Не вижу смысла продолжать заниматься блогерством в условиях, когда говорить правду запрещено. Я не умею заниматься цензурой и самоцензурой, я не умею заниматься пропагандой, поэтому я буду просто молчать и ждать, чем все это закончится. Сейчас мне нужно отмечаться два раза в месяц в полиции и два года не выезжать из Сочи. Если бы была возможность уехать из страны, я бы уехал, потому что никаких перспектив для себя я не вижу здесь", - рассказал он.

Валов также отметил, что адвокат Александр Попков довел его дело до ЕСПЧ, жалоба на приговор и пыточные условия содержания была коммуницирована, и теперь он ждет даты суда и его решение. Однако, по его словам, новые условия, когда Россия отказалась исполнять решения ЕСПЧ, ставят под сомнение смысл самой жалобы.

16 сентября 2022 года Россия перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека, но ЕСПЧ сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации при условии, что они имели место до этого дня. Ранее, 16 марта 2022 года, стало известно, что в связи с выходом России из Совета Европы ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб из России. При этом дела, которые поступили от россиян в ЕСПЧ до 16 марта 2022 года, должны быть рассмотрены, а вынесенные до этой даты решения - исполнены, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Осужденным по политическим мотивам важна поддержка, поделился опытом Александр Валов. "Самая лучшая форма такой поддержки - это письма знакомых и незнакомых людей. Когда я находился в колонии, то мне писали сотни людей, и знакомых и незнакомых. Писали хорошие, добрые слова поддержки. Подбадривали, сообщали новости с воли. Это все как глоток свежего воздуха. Это давало силы жить и выживать. И поэтому я призываю всех: поддерживайте людей, которые сидят за свои убеждения, за правду. Это очень важно для них. Я и сам намерен писать письма тем, кто находится сейчас в неволе", - рассказал он.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.