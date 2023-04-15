Два человека погибли при взрыве снаряда в Азербайджане

15 апреля 2023, 19:20

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При взрыве снаряда в азербайджанском селе Яшма погибли два человека, еще один ранен, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2018 года саперы Национального агентства по разминированию нашли в селе Агдере Хызинского района два неразорвавшихся 100-миллиметровых снаряда. Боеприпасы были вывезены на полигон.

Хызинский район расположен на северо-востоке Азербайджана, вне зоны карабахского конфликта. В августе 2017 года на складе оружия в воинской части в Хызинском районе произошел пожар, который привел к взрыву. Ранения получили шесть человек, местные жители были эвакуированы.

Взрыв в селе Яшма Хызинского района (в 47 километрах севернее Баку) произошел сегодня днем, говорится в обнародованном сообщении Генпрокуратуры и МВД, которое перевел на русский язык корреспондент «Кавказского узла».

При взрыве погибли два человека, жители Сумгаита: Ханкиши Гулиев, 1979 года рождения, и Рашад Абилов, 2006 года рождения. Еще один житель Сумгаита, Бахтияр Гусейнов, 1976 года рождения, ранен, сообщили ведомства.

По предварительным данным прокуратуры и МВД, жители Сумгаита сняли боеголовку со снаряда, найденного ими на этой территории, после чего и произошел взрыв.

"Хызинской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст. 314.3 (халатность, повлекшая гибель двух и более лиц) УК Азербайджана, предварительное следствие продолжается", - говорится в сообщении. Тип снаряда в пресс-релизе не уточняется.

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