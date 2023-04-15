Махачкалинцы добились реакции властей на жалобы о подтоплениях улиц

15 апреля 2023, 18:30

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На улице Бейбулатова и в микрорайоне Пальмира решено привести в порядок ливневую канализацию, отчитался сегодня глава Махачкалы в ответ на жалобы горожан о регулярных подтоплениях улиц во время дождей.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2022 года из-за дождей оказались затопленными несколько улиц Махачкалы. Подтопления улиц во время дождей регулярно создают проблемы пешеходам и водителям, пожаловались горожане, предложив властям Дагестана подключиться к решению проблемы с неработающими ливневками. Администрация города ищет подрядчика для капитального ремонта ливневой канализации, сообщили в мэрии.

Во время дождей обычно затапливает, в частности, улицу Бейбулатова, проспекты Петра Первого и Акушинского, микрорайон "Пальмира" и некоторые улицы Редукторного поселка, рассказали "Кавказскому узлу" местные жители и активисты. Годом ранее, в октябре 2021 года, после сильных ливней улицы Махачкалы также были подтоплены. Местные власти заявили тогда, что это произошло из-за проблем с ливневой канализацией. Салман Дадаев, который занимал тогда должность мэра, пообещал построить новые канализационные сети в центре и отдаленных микрорайонах.

О реакции на жалобы махачкалинцев и. о. мэра Ризван Газимагомедов отчитался сегодня в своем телеграм-канале. "Сегодня вместе с коллегами посетил ул. Бейбулатова и пересечение улиц Газпромной и Полярной в микрорайоне Пальмира. На этих участках в течение нескольких лет наблюдаются проблемы с подтоплением при обильных осадках. По этому поводу жители близлежащих домов и микрорайона неоднократно обращались в городскую администрацию", - написал он.

Ризван Газимагомедов с 28 ноября 2022 года исполняет обязанности главы Махачкалы. На "Кавказском узле" опубликована биографическая справка о Газимагомедове.

На улицу Бейбулатова стекается ливневая канализация со всего города, отметил чиновник. "И уже отсюда по ливневому коллектору попадает на часть проспекта Петра I и далее к точке вывода. Кроме того, ливневая канализация из-за засорения строительным мусором не успевает принимать поступающий объём воды. На одном из участков труба ливневой канализации диаметром 300 мм не выдерживает нагрузки. Принято решение заменить её на ливнепровод диаметром 500 мм", - сообщил он.

По словам специалистов, замена трубы ливневой канализации позволит окончательно решить вопрос с подтоплением в этом месте, добавил Ризван Газимагомедов.

На пересечении улиц Газпромной и Полярной дождевая вода "не проходит полноценно и накапливается из-за заиленности и засоренности труб ливневой канализации", констатировал он. "Поручил начальнику УЖКХ до 1 мая прочистить существующую трубу, чтобы решить вопрос с накапливающейся водой", - говорится в публикации и. о. мэра.

Свою публикацию Ризван Газимагомедов проиллюстрировал несколькими фотографиями, на которых видны обширные лужи на пересечении дорог, а также видеороликом, на котором он что-то обсуждает с одним из стоящих рядом мужчин, показывая на обочину дороги. Мужчина в ответ несколько раз кивает головой. Слова собравшихся не слышны в опубликованном видеоролике.

К 18.20 мск под публикацией, размещенной в 17.20 мск, опубликовано 10 комментариев. Авторы некоторых из них обратились к Газимагомедову с жалобами на другие проблемы по другим адресам, а несколько пользователей отреагировали непосредственно на сообщение чиновника.

"Благодарю, Ризван Газимагомедов", - написал Нариман Нариман. "Очень надеемся, что наша проблема будет решена", - высказала мнение Зарема Ахкуева.

Пользователь с ником Dias Dias выразил недоверие обещанию чиновника. "На словах решили, головушками покивали... Одна показуха", - написал он. Представители городских властей, по состоянию на 18.20 мск, не ответили на этот комментарий.

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