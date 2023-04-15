15 апреля 2023, 03:40

Семен Слепаков внесен в список иноагентов

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Минюст России внес уроженца Ставропольского края, юмориста и певца Семена Слепакова в реестр иностранных агентов.

Министерство юстиции Российской Федерации 14 апреля обновило реестр иностранных агентов. Среди тех, кто внесен в него, оказался бывший игрок КВН, юморист и певец Семен Слепаков*.

На своем сайте ведомство сообщило, что Слепаков* "получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации. Проживает за пределами Российской Федерации".

Напомним, что в июне 2018 года Семен Слепаков* принес символические извинения за ироничную песню о провале Рамзана Кадырова в роли тренера сборной России по футболу. Глава Минпечати Чечни Джамбулат Умаров потребовал извинений от юмориста, а сам Кадыров предрек появление еще одной песни. После этого Слепаков* и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров записали песню о том, как Слепаков* "песню пел о Рамзане", извинившись также за то, что не верили в успех сборной.

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* внесен в список иноагентов.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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