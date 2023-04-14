Путин подписал закон об электронных повестках

14 апреля 2023, 23:44

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Закон об электронных повестках подписан президентом России. Фактически он начнет действовать к осеннему призыву, пояснил соавтор документа.

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля Госдума приняла закон о цифровизации воинского учета, который изменяет систему вручения повесток и вводит меры обеспечения явки, в том числе запрет на выезд из страны. Так, закон предусматривает дублирование бумажных повесток в электронной форме. Они будут, в частности, рассылаться через портал Госуслуг, при этом повестка в электронной форме считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете в "Госуслугах". Новый закон создаст сложности для выехавших за рубеж россиян, указали правозащитники. К 13 апреля на границе с Грузией не наблюдалось пробок из автомобилей.

Президент России Владимир Путин 14 апреля подписал закон об электронных повестках для военнообязанных, сообщило сегодня РБК.

Как следует из теста документа, размещенного на официальном-интернет-портале правовой информации, закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее закон одобрил Совет Федерации. Единственным сенатором, проголосовавшим против, стала Людмила Нарусова, сообщила 12 апреля "Медуза"*.

Нарусова отметила, что создалось "впечатление очень большой поспешности принятия этого закона". По словам сенатора, "не весь контингент живет в Москве, Петербурге и городах-миллионниках", не у всех россиян есть доступ к интернету и личный кабинет на "Госуслугах". "Степень наказания за то, что человек ее (повестку) не получил по объективным причинам, неадекватна той ситуации, в которой человек может (оказаться)", — привело ее слова 12 апреля Forbes. "Давайте не будем лукавить: мы все понимаем, на что этот закон направлен", — добавила Нарусова.

В полной мере система цифровизации, в частности рассылки электронных повесток, заработает к осени, по мере формирования баз данных, пояснил депутат Госдумы, глава комитета по обороне и один из соавторов закона Андрей Картаполов. "Я думаю, что к осеннему призыву эта система будет готова практически полностью. Конечно, нельзя исключать каких-то моментов, но они всегда были и будут, и будут оперативно исправляться. При этом исправляться гораздо быстрее, чем при прежней системе. Потому что ошибка станет видна на всех уровнях. Потому что раньше тетя Маня забыла что-то записать в личном деле призывника или ей шоколадку подарили, а сейчас тетя Маня совсем не будет иметь никакого отношения к системе. Система будет в автоматизированном режиме формировать основную базу данных", - привела его слова "Фонтанка".

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