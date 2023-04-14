Карабахские оппозиционеры вошли в созданный Арутюняном Антикризисный совет

14 апреля 2023, 22:19

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По требованию оппозиции в Нагорном Карабахе создан Антикризисный совет, который призван контролировать работу властей во всех сферах. Учреждение этого органа обнадежило активистов.

Как сообщал "Кавказский узел", в феврале лидер оппозиционной партии «Завтрашний Арцах» (Арцах - самоназвание Нагорного Карабаха) Тигран Петросян потребовал создать новый комитет с широкими полномочиями для преодоления кризиса и последствий блокады, продолжающейся с 12 декабря. Араик Арутюнян согласился создать консультативный совет при президенте.

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян подписал указ о создании Антикризисного совета. Согласно документу, новый орган будет действовать при президенте непризнанной республики. «Утвержден состав и устав Совета», - сообщила сегодня пресс-служба аппарата правительства Нагорного Карабаха на официальной странице в соцсети.

Совет возглавил председатель оппозиционной партии «Завтрашний Арцах», лидер протестных акций Тигран Петросян. По словам активиста, новый орган состоит из пяти человек, включая него, остальные четыре участника были выбраны по его рекомендации.

«Создание антикризисного совета при президенте было одним из наших требований к властям в ходе наших протестных акций осенью и зимой прошлого года. Совет будет контролировать деятельность правительства во всех сферах. Совет будет работать над тем, чтобы смена власти в республике проходила в рамках Конституции, путем выборов, как в любом демократическом государстве. Также он будет участвовать во всех переговорных процессах, которые касаются жизни и будущего нашей страны», - сказал Петросян корреспонденту "Кавказского узла".

Общественный деятель, участник протестных акций в Степанакерте Нвер Арутюнян выразил надежду, что «Совет своей работой вернет веру в справедливость и в торжество закона».

«То, что власти выполнили требования, выдвинутые в ходе акции, хоть и после долгих месяцев, уже хорошо. Я надеюсь, что создана структура, которая будет действительно работать для людей, а не станет очередной лавкой бездельников при президенте», - сказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

Лидер оппозиционного движения «Мое право» и Революционной партии Арцаха Артур Осипян заметил, что «пока не знаком с составом и уставом новосозданного Совета», однако само его появление оценивает положительно.

«Движение «Мое право» приветствует создание антикризисного Совета и надеется, что он будет работать во благо народа. Когда Совет начнет свою деятельность, мы дадим оценку его работе и, в случае необходимости, готовы будем поддержать», - сказал Осипян "Кавказскому узлу".

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