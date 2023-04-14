Клиенты и профильная комиссия назвали проблемы адвокатской практики в Кабардино-Балкарии

14 апреля 2023, 22:54

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Жители Кабардино-Балкарии посетовали на сложности с поиском адвоката и неисполнение ими своих обязательств. За два года в республике шесть адвокатов лишены статуса за различные нарушения, сообщил председатель Квалификационной комиссии адвокатской палаты Кабардино-Балкарии.

Спор адвокатской палаты с адвокатом Ж., лишенным статуса после жалобы жительницы Нальчика, рассмотрел Верховный суд Кабардино-Балкарии, а до этого Нальчикский городской суд. Ж. обвинили в том, что она как адвокат приняла участие в предварительном следствии без заключения письменного соглашения с доверительницей, а стало быть не имела законных полномочий на защиту ее интересов. 16 декабря 2022 года Совет адвокатской палаты Кабардино-Балкарии прекратил статус адвоката Ж. сроком на три года.

Адвокат посчитала это решение незаконным и обжаловала его. В жалобе она указывала, что письменное соглашение с клиенткой у нее было, но когда ее вывали в Совет Адвокатской палаты для дачи объяснений, она не смогла найти его, так как накануне переехала из одной квартиры в другую, и при переезде её документы по адвокатской деятельности затерялись среди вещей, говорится в решении суда. Позднее, разобрав коробки с вещами, она нашла соглашение и предоставила его. Но члены Квалификационной комиссии и Совета адвокатской палаты Кабардино-Балкарии посчитали, что её объяснения противоречивы, а доводы сомнительны. Предоставленное адвокатом соглашение, члены комиссии посчитали "чистейшей фальсификацией". Адвокат просила суд признать незаконным решение о лишении ее статуса и восстановить статус.

Нальчикский горсуд удовлетворил иск Ж., признав незаконным решение Адвокатской палаты, сославшись на то, что заседание Совета палаты, на котором принималось решение о статусе Ж., было проведено без ее участия - она не могла присутствовать, о чем она оповестила палату письменно. Следовательно, Ж. была лишена возможности защитить свои права. Суд указал, что Совет адвокатской палаты не имеет полномочий ставить под сомнение представленное ею впоследствии соглашение на основе одной только жалобы заявительницы. Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил решение суда первой инстанции без изменения. Таким образом адвокат Ж. восстановлена в статусе.

Другая местная жительница, привлеченная к уголовной ответственности, пожаловалась, что длительное время не может найти адвоката. "Все, к кому я обращалась, называют завышенные суммы гонорара, при этом деньги надо отдать вперед, а соглашение адвокаты не хотят заключать. То есть, если ты вдруг захочешь отвести адвоката, назад свои деньги не получишь. Так оно и происходит. Так что, если за незаключение соглашения лишать статуса, то добрая половина адвокатов может остаться без него", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Моздока рассказала, что передала адвокату более 200 тысяч рублей, а он ничего не сделал для того, чтобы помочь семье добиться возбуждения уголовного дела по факту получения ее мужем травмы на производстве. "Адвокат создает видимость, что он что-то для меня делает, на самом деле прошло более восьми месяцев, а воз и ныне там", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Нальчикский суд рассматривает уголовное дело в отношении адвоката К. Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Нальчика, который проходил потерпевшим по уголовному делу о применении к нему недозволенных методов дознания в УВД города Нальчика, адвокат К., которого он нанял для представления его интересов, предложил ему 400 тысяч рублей, чтобы он во время процедуры опознания сотрудников полиции указал не на них, а на статистов. Потерпевший обратился в отдел собственной безопасности. В отношении адвоката было возбуждено уголовное дело по статье о подкупе свидетеля или потерпевшего (часть 1 статьи 309 УК РФ).

Дело рассматривается с 2017 года. Дважды суд оправдал К., но оба раза приговор был обжалован потерпевшим. Сейчас дело рассматривается третий раз.

За два года статуса были лишены шесть адвокатов, сообщил председатель Квалификационной комиссии адвокатской палаты Кабардино-Балкарии Заур Шомахов. "За что можно лишить статуса? За недобросовестность, за нарушение Кодекса адвокатской этики. Все это прописано в ФЗ "Об адвокатуре и адвокатской деятельности". Что касается, размера гонорара, верхний предел назначаемой оплаты не ограничен и зависит только от степени порядочности адвоката, и наличия у него совести. По моему мнению, адвокат должен учитывать положение клиента, его платежеспособность. Но и клиент должен помнить, что адвокаты существуют за счет гонораров, других доходов у них нет, что они платят налоги. Ну и в конце концов у клиента всегда есть возможность отвести одного адвоката и нанять другого", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Жителям, столкнувшимся с недобросовестным поведением адвокатов и неисполнением ими взятых на себя обязанностей, можно пожаловаться в Адвокатскую палату, или в ту коллегию, куда входит тот или иной адвокат, порекомендовал Шомахов.

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