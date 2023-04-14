Ереванские аналитики назвали цель участия Армении в учениях США

14 апреля 2023, 21:23

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Участие Армении в военных учениях под эгидой США преследует цель повысить безопасность страны, что не противоречит интересам России, хотя в Москве ревностно воспринимают контакты Армении с Западом, заявили "Кавказскому узлу" армянские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Армении 7 апреля отказалось участвовать в военных учениях Defender 2023, однако заявило, что страна примет участие в двух других учениях США в Европе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 12 апреля, что ведомство запросило у Армении разъяснения по поводу планов принять участие в учениях НАТО.

Требование разъяснений по поводу участия Армении в военных учениях под эгидой США вряд ли можно считать давлением России, отметил политический обозреватель Акоп Бадалян. По его словам, Россия способна напрямую выражать свое недовольство. "В то же время, сложно назвать нормальной дипломатической практикой требование России разъяснить, почему суверенная страна принимает то или иное решение. Вопрос нужно рассматривать в контексте чувствительных отношений России к Армении, так или иначе, связанных с международной ситуацией", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Россия требует считаться с фактором ее присутствия в регионе, отметил Бадалян. "Но с другой стороны, отношения Армении и Запада исходят из стремлений стабилизировать ситуацию в регионе. Интересам России не противоречит, если Армения, в тактическом плане, усилит свою безопасность. Россия сама является бенефициаром, так как взаимодействие Армении с западными странами снижает риски открытия второго фронта на Южном Кавказе", - считает политобозреватель.

При этом Москва пытается показать, что не теряет бдительность, и не допустит, чтобы многовекторная внешняя политика Армении обернулась стратегическими рисками и угрозами присутствию России в традиционных зонах ее влияния, добавил он. "Заявление России по поводу совместных с США военных учений и по части размещения миссии европейских наблюдателей, обусловлены этими опасениями", - пояснил Бадалян.

Политолог Армен Варданян также исключил попытку России оказать давление. По его словам, тональность Марии Захаровой не была жесткой. "Россия, которая расценивает западные страны как враждебные, ревностно относится к взаимоотношениям Армении и Запада, участию армянских военных в учениях под эгидой США. Неоднократно Армения отказывалась от участия в учениях, обосновывая свой отказ наличием российского фактора", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению политолога, тему участия армянских военных в учениях будут обсуждать по дипломатическим каналам, в том числе, на уровне глав государств. "Если Россия просит разъяснения, полагаю, участие Армении в учениях было согласовано без консультаций с Москвой. В последнее время со стороны армянских властей были еще демарши, за которыми следовали ревностные и угрожающие заявления из Москвы. И в этом случае возникает вопрос – зачем не доводят до конца задуманное?", - задался он вопросом.

Политолог отметил, что вопрос с учениями "уладят по дипломатическим каналам". "Армении удастся развеять опасения России", - уверен Армен Варданян.

Он считает, что участие в военных учениях под эгидой США, позволяет армянским военным приобрести знания, соответствующие высоким стандартам НАТО. "В основном, Армения участвует в повышении навыков оказания медицинской помощи и участия в миротворческих операциях. Бывают и командно-штабные учения. Но в учениях с привлечением бронетанковых подразделений, средств ПВО и артиллерии, Армения не участвует из-за российского фактора", - пояснил Варданян.

Согласно сайту Минобороны Армении, в 2016 году 32 армянских военных врача приняли участие в многонациональных военных учениях «Saber Junction». «В ходе учений армянская сторона обеспечила медицинскую помощь 2-го уровня по критериям НАТО, впервые за рубежом был развернут американский передвижной полевой госпиталь системы EMEDS. Военные медики в условиях, приближенных к боевым, содействовали в эвакуации раненых, оказании первой медицинской помощи и хирургических операциях», -говорится в сообщении ведомства от 20 апреля 2016 года. Также с 2004 года армянский военный контингент принимает участие в миротворческой операции KFOR в Косово. По данным на октябрь 2022 года, опубликованным на сайте НАТО, численность армянского военного контингента - 40 человек.

Для Армении участие в совместных с американцами военных учений военную ценность, но также является политическим жестом, считает политический аналитик Овсеп Хуршудян. "Учения, прежде всего - возможность получить дополнительные знания, совершенствовать тактику ведения боя по высоким стандартам НАТО. Углубление же отношений с Западом – политический фактор. Именно Запад сегодня сдерживает Азербайджан от агрессии", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Хуршудян назвал дипломатическую практику требования разъяснений ненормальным явлением. "Армения не обращается за разъяснениями, когда Россия подписывает с Азербайджаном стратегические договоры. Россия не выполняет союзнические обязательства. В этом контексте просьбу России можно расценивать как давление", - отметил политический аналитик.

Если Россия не выполняет свои обязанности, более того, содействует Азербайджану, армянские власти должны рассматривать альтернативные подушки безопасности, подчеркнул он. "Ответ армянской стороны будет по дипломатическим каналам. Хотя нужен ответ, в том числе, и в публичном пространстве. Приблизительно в тексте будет сказано, что участие в учениях не направлено против России, а исходит из интересов Армении, ее безопасности. Что является правдой", - заключил Хуршудян.

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