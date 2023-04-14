Грузовик МККК на месте блокады Лачинского коридора, фото: https://report.az/ru/karabakh/po-doroge-hankendi-lachyn-besprepyatstvenno-proehali-13-avtomobilej-mkkk/

14 апреля 2023, 09:51

Лачинский коридор остается перекрытым 124-е сутки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Азербайджанские пикетчики 124-е сутки продолжают акцию в Лачинском коридоре, который связывает Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. 13 апреля коридор оставался заблокированным 123-и сутки.

Азербайджанские пикетчики пропускают по Лачинской дороге машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. По данным МККК на 4 апреля, с начала блокировки Лачинского коридора в медцентры Армении были вывезены 265 пациентов, нуждающихся в помощи врачей-специалистов.

Акция на Лачинской дороге продолжается 124-е сутки, сегодня ее участники традиционно начали день с исполнения гимна Азербайджана, сообщает АПА.

Сегодня по Лачинской дороге из Ханкенди (армянское название - Степанакерт. - Прим. "Кавказского узла") выехала колонна из двух легковых и четырех грузовых автомобилей МККК, сообщает Trend.

Цены на некоторые товары в Нагорном Карабахе снизились, сообщил 9 апреля живущий в Степанакерте блогер Давид Симонян. "Удивительно, но слова нового госминистра, Гургена Нерсисяна, который признал факт спекулятивных цен и обещал бороться с этим негативным явлением, оказались не ветром, многие товары действительно подешевели, не настолько, как до блокады, но цены существенно стабилизировались", написал он в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Напомним, в Нагорном Карабахе в связи с блокадой Лачинского коридора возник дефицит лекарств, введена талонная система, закрыты АЗС, жителям периодически прекращается подача света.

Овощи и фрукты почти нереально купить даже по талонам, а в свободной продаже цены на эти продукты с начала блокады выросли в разы, рассказали 25 марта опрошенные "Кавказским узлом" жители Нагорного Карабаха.

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Примечание:

"Степанакертцы попросили помощи властей в оплате коммунальных услуг", "14 пациентов вывезены из Степанакерта по Лачинскому коридору", "Сельхозпроизводители в Нагорном Карабахе столкнулись с проблемами из-за блокады".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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