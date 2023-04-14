Полицейские во Владикавказе заподозрены в фабрикации дела о наркотиках

14 апреля 2023, 10:43

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Двое полицейских похитили и удерживали гражданина ближнего зарубежья в одной из квартир Владикавказа, подбросив ему наркотики и сфабриковав уголовное дело, сообщили следователи.

По версии следствия, 4 января подозреваемые прибыли в один из хостелов во Владикавказе для проверки гражданина ближнего зарубежья на причастность к незаконному обороту наркотиков. Не обнаружив у мужчины наркотики, оперативники, чтобы улучшить показатели своей работы, перевезли потерпевшего в одну из городских квартир, где до 7 января удерживали и сфабриковали дело о наркотиках (ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК России), подбросив ему героин. Они положили ему героин в карман и сделали две закладки в подъезде дома, чтобы обвинить потерпевшего в продаже наркотиков. Мужчина был арестован, сообщило следственное управление Следственного комитета по Северной Осетии.

"Незаконная деятельность подозреваемых была пресечена, один из них задержан. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении. Кроме того, следователями принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию других соучастников преступления", - сказано в сообщении, опубликованном сегодня в телеграм-канале ведомства.

В отношении полицейских возбуждено дело по п.п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий из иной личной заинтересованности), проинформировал Следком.

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