Пайщики жилкооператива в Каспийске пожаловались на проволочки в суде

14 апреля 2023, 05:19

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Судебные заседания по иску пайщиков каспийского ЖСК "Теплый" регулярно откладываются, хотя администрация города обещала им помощь с разрешением на достройку домов, заявили участники кооператива. В мэрии Каспийска проволочки объяснили "процессуальными причинами".

Как писал "Кавказский узел", 13 февраля глава Дагестана Сергей Меликов распорядился, чтобы муниципалитеты собрали и передали в Минстрой информацию об обманутых дольщиках по всей республике. В конце марта Минстрой Дагестана сообщил, что в списки обманутых дольщиков включены 895 человек, а проблемных объектов долевого строительства насчитывается восемь: шесть домов в Махачкале, по одному в Каспийске и Дербенте.

Пайщики каспийского ЖСК "Теплый", которые добиваются через суд разрешения на достройку проблемных домов, возмущены затягиванием процесса. Возведение многоквартирных домов по улице Кавказская 13а, началось в 2011 году, застройщик обещал сдать 400 квартир, но не выполнил свои обязательства.

Стройка долго была в замороженном состоянии разрешение на строительство домов оказалось просрочено, рассказали корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе мэрии Каспийска

«Пайщики объединились в ЖСК «Теплый» с намерением самостоятельно завершить возведение дома. В январе 2023 года инициативная группа обратилась к главе Каспийска с просьбой о помощи в принятии объекта на баланс города. Срок подачи заявления на продление разрешения на строительство истек, разрешить вопрос можно было только путем восстановления срока через суд. Затем мэрия по решению суда могла бы выдать соответствующее разрешение», - рассказал представитель городской администрации.

«Я пайщик этого ЖСК. Купил квартиру в 2014 году за 960 тысяч рублей, рассчитался за нее по графику, как в договоре. Но строительство по непонятным причинам затянулось, застройщик постоянно откладывал сдачу дома, приходили лишь отписки. Наша инициативная группа куда только не обращалась, внятного ответа никто не дает. Сейчас живу в одном из городов России, пришлось взять ипотеку», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» пайщик Магомед.

Обращение пайщиков ЖСК "Теплый", жалующихся на затягивание судебного процесса, было опубликовано в Telegram-канале «Черновика» 9 апреля.

«400 семей не могут заселиться в свои законные квартиры. Глава города Каспийск неоднократно обещал нам помочь. На встречах говорилось, что администрация не будет препятствовать на суде по делу о продлении разрешения на строительство, которое администрация сама же и потеряла. В итоге суды откладываются по чьей-то команде», - говорится в сообщении.

«Я с 2014 года жду свою квартиру. Дом построен, осталось подключиться к коммуникациям, но уже два года не могут решить вопрос с подключениями. Приходится жить на съемной квартире, платить большие деньги. Сейчас начнется туристический сезон, хозяева предупредили, чтобы освободили жилье, так как будут квартиру сдавать посуточно туристам», - рассказала Аминат.

«Когда в 2015 году подписывали договор, нам показали все документы, разрешение на строительство, никаких претензий не было. Говорят, стройка затянулась по финансовым причинам, сам застройщик ничего не объяснил. Я должен был получить квартиру пять лет назад. Не раз писали обращения в мэрию, другие органы, вразумительного ответа не получили», - посетовал Ибрагим.

Представитель администрации Каспийска сообщил, что судебные заседания по искам пайщиков и застройщика предварительно назначены на конец апреля. Он отметил, что «потери оригиналов документов», о которой заявляли некоторые пайщики, не было.

«Вместе с практически завершенными домами пайщиков, в исковом заявлении было заявлено и недостроенное двухэтажное строение, в результате чего судебное разбирательство начало затягиваться исключительно по процессуальным причинам: из-за явки без доверенности, попытки приобщить к материалам дела незаверенные копии документов и других причин», - добавил сотрудник мэрии.

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