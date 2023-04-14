14 апреля 2023, 01:23

Погибший доброволец Курукиани доставлен в Грузию

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Родственники и сочувствующие встретили в международном аэропорту Тбилиси борт с телом погибшего на Украине добровольца Давида Курукиани, его планируют похоронить в родном селе. 

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля грузинские добровольцы сообщили о гибели на Украине Давида Курукиани и Вахо Барабадзе. Спустя три дня, 8 апреля, стало известно, что на Украине погиб также Арсен Кецбайя из Зугдиди. Всего известно о гибели на Украине как минимум 41 грузинского добровольца.

Члены семьи и родственники, забравшие гроб с телом Курукиани из аэропорта, доставили его в Бебниси - родное село добровольца (Карельский муниципалитет, Шида-Картли).

Давид Курукиани погиб вместе с Вахтангом Барабадзе в результате артиллерийского обстрела близ Бахмута. Курукиани был опытным бойцом, участвовал в военных миссиях за рубежом и дважды служил в Афганистане. В боях на Украине принимал участие с марта 2022 года. 

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Примечание:

"Четверо бойцов "Грузинского легиона" заочно арестованы в Москве", "Жители Грузии выразили поддержку Украине", "Тело грузинского добровольца Тевдорадзе доставлено на родину".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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