Погибший доброволец Курукиани доставлен в Грузию

14 апреля 2023, 01:23

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Родственники и сочувствующие встретили в международном аэропорту Тбилиси борт с телом погибшего на Украине добровольца Давида Курукиани, его планируют похоронить в родном селе.

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля грузинские добровольцы сообщили о гибели на Украине Давида Курукиани и Вахо Барабадзе. Спустя три дня, 8 апреля, стало известно, что на Украине погиб также Арсен Кецбайя из Зугдиди. Всего известно о гибели на Украине как минимум 41 грузинского добровольца.

Члены семьи и родственники, забравшие гроб с телом Курукиани из аэропорта, доставили его в Бебниси - родное село добровольца (Карельский муниципалитет, Шида-Картли).

Давид Курукиани погиб вместе с Вахтангом Барабадзе в результате артиллерийского обстрела близ Бахмута. Курукиани был опытным бойцом, участвовал в военных миссиях за рубежом и дважды служил в Афганистане. В боях на Украине принимал участие с марта 2022 года.

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