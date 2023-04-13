Жители села в Дагестане попросили ускорить решение проблем с водой

13 апреля 2023, 20:04

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Проблема отсутствия воды в селе Атланаул сохраняется, несмотря на обращения к чиновникам, рассказали сельчане. Дефицит воды связан с отсутствием осадков, власти ищут альтернативные источники водоснабжения, сообщили в администрации Буйнакского района.

Как писал "Кавказский узел", в начале февраля жители села Атланаул Буйнакского района пожаловались, что в некоторых домах уже больше месяца нет воды, а власти не решили проблему. Людям приходится покупать воду из цистерн, а машина воды стоит 1200 рублей, рассказали сельчане. Районная администрация объяснила нехватку воды отсутствием осадков, наполняющих местное водохранилище, и сообщила, что сельчанам начали подвозить воду.

Жалобу на нехватку воды в селе Атланаул опубликовал 9 апреля "Черновик" в своем телеграм-канале. "Сейчас более одного месяца нет подачи воды в с. Атланаул со стороны с. Нижнее Казанище. Нам остаётся только кричать: "Спасите, помогите!". Каждый раз покупать воду за 1200 рублей машину - это очень дорого! Большими пенсиями государство нас не жалует. А та сторона Атланаула, где нет подачи воды - это, в основном, пенсионеры. Неужели в этой большой республике некому решить нашу острую проблему?" – говорится в публикации.

Жительница Атланаула Наида Гайдарова сегодня подтвердила корреспонденту «Кавказского узла», что в старой части села больше месяца нет воды. "Жители были у главы Буйнакского района, по поводу жалоб по отсутствию воды приезжали из прокуратуры. Но никаких конкретных действий по обеспечению водой села нет", - рассказала она.

По ее словам, в той части села, которая обеспечивается водой из городского водовода Буйнакска, особых проблем нет, вода отсутствует там, где идет водовод из села Нижнее Казанище.

В Атланауле живут 2685 человек, говорится на официальном сайте села. В населенном пункте имеются школа, детский сад и медсанчасть.

Местным жителям приходится покупать воду, чтобы заполнить имеющиеся в домах резервуары, но машина воды емкостью 5 тонн стоит 1200 рублей. В зависимости от численности семьи, приходится приобретать от двух до четырех машин воды на месяц, рассказала Наида Гайдарова.

Житель села Артур подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что семье из семи человек (Артур с супругой, трое детей и родители Артура) в месяц приходится покупать от 20 до 25 тонн воды.

Источник, откуда вода поступает в Атланаул, находится в 12 километрах от села, вода из небольшой реки накапливается в резервуарах, откуда направляется в Нижнее Казанище и далее в Атланаул, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" главный инженер управления коммунального хозяйства администрации Буйнакского района Алхылав Амирханов.

Строительство водоема-накопителя в селе Нижнее Казанище началось в 2015 году. Изначально предполагалось, что вода из резервуара будет использоваться лишь для мелиоративных нужд района. Однако в условиях дефицита питьевой воды в муниципалитете было решено использовать водоем для обеспечения водой около 10 тысяч жителей сел Нижнее Казанище, Буглен и Атланаул.

"Воды все время не хватает. Надеемся, в конце апреля - в мае наполняемость после паводков увеличится. Организуем подвоз воды водовозами бесплатно. Ищем альтернативные источники водоснабжения, в том числе скважины", - сообщил главный инженер.

Он отметил, что в Буйнакском районе вся внутриквартальная водопроводная сеть соглашением от 2021 года передана сельским поселениям. Таким образом, гарантирующей организации в районе нет, подачей воды занимаются сельские администрации.

Часть водовода, откуда вода поступает в Атланаул, была передана Буйнакску, и с сельчан требуют платить по городскому тарифу (86 рублей с человека в месяц), а не по сельскому (17 рублей), сообщили в феврале "Кавказскому узлу" местные жители.

Комментируя жалобы сельчан на то, что жители части села оплачивают воду не по сельским, а по городским тарифам, Амирханов пояснил, что Буйнакск получает воду из Чиркейского водохранилища, что в 20 километрах от города. Вода поступает через насосную станцию, которая является отдельным юридическим лицом и устанавливает свой тариф.

Всего, по его словам, для тех хозяйств, которые обслуживаются городскими сетями, пересмотреть тариф поставщики воды не могут. Технической возможности дать воду из городских сетей на все село также нет, отметил Амирханов.

Согласно федеральному закону от 7 декабря 2011 г. «О водоснабжении и водоотведении», в случае временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения, транспортировки воды, организация-поставщик воды обязана в течение дня уведомить абонентов и власти поселка или городского округа, а также территориальное управление службы санэпидемнадзора, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Рустам Ахмедов.

При этом по закону орган местного самоуправления обязан в течение суток обеспечить население питьевой водой, в том числе путем подвоза воды, подчеркнул юрист. "Подвоз воды, конечно, кардинально не решит проблему. В муниципалитетах нет средств на прокладку новых водоводов. Можно добиваться включения населенного пункта в какие-то федеральные или республиканские программы по водоснабжению. Кроме жителей, заинтересованность должны проявлять и местные власти", - отметил Ахмедов.

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