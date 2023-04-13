Житель Чечни осужден на 11 лет по делу о подготовке теракта

13 апреля 2023, 16:35

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Суд приговорил к 11 годам лишения свободы жителя Чечни Расула Байсултанова, признав его виновным в хранении взрывного устройства и подготовке теракта.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Чечни Расула Байсултанова к 11 годам колонии, признав его виновным по статьям 205 (теракт), 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) и 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ, сообщает сегодня "Интерфакс-Юг".

Байсултанов приговорен к лишению свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме и штрафом в 300 тысяч рублей, сообщила пресс-служба суда.

Суд пришел к выводу, что в октябре 2020 года в одном из мессенджеров была создана группа, в которую вошел подсудимый. Участники группы "объединились для ведения вооруженной борьбы с представителями органов власти на территории Чеченской Республики, совершения террористических актов и иных преступлений", говорится в сообщении, размещенном сегодня в телеграм-канале военного суда.

"В начале ноября 2020 г. иной участник группы изготовил самодельное взрывное устройство и разместил его в тайнике в г. Грозном. Байсултанов перевез данное СВУ из тайника в арендованное им жилое помещение, а 7 ноября 2020 г. перевёз СВУ к другому тайнику", - говорится в публикации.

Также, по данным суда, 27 ноября и 15 декабря 2020 года Байсултанов "совместно с иным лицом" изготовил в своей квартире взрывчатое вещество и устройство с самодельным детонатором, которое хранил "до момента изъятия сотрудниками правоохранительных органов". "Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде", - отмечается в публикации.

Часть 2 статьи 205 УК РФ, по которой осужден Байсултанов, предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

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