Водители такси Bolt провели акцию протеста в Баку

13 апреля 2023, 13:09

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Сегодня водители сервиса такси Bolt провели акцию протеста у офиса компании. Участники акции потребовали пересмотра тарифов.

"Проезд стоит 60-80 гяпиков (около 0,5 доллара). Такси дешевле автобуса. За девять километров пассажиры платят 2 маната 20 гяпиков (около 3,5 доллара). 200 километров проезда стоят 30-35 манат (около 20 долларов). На эту сумму водителю надо купить бензин и запчасти. За каждую поездку водитель отдает компании 20 процентов от выручки (комиссия). Ежемесячно мы платим 70 манатов (около 41 доллара) налог за прибыль. Но цены на все растут. Самое дешевое моторное масло продается за 60 манатов (около 35 долларов). Мы не впервые выражаем протест, но в компании каждый раз говорят, что пересмотрят тарифы. Однако ничего не меняется", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" участник акции протеста Рамиз Багиров.

Протестующие также потребовали, чтобы комиссию за каждую поездку была снижена с 20 до 10 процентов.

Акция протеста длилась около 20 минут. Ее участники были приглашены в офис компании Bolt для встречи с руководством.

Водитель Рамиз Багиров сообщил, что во время переговоров руководство Bolt пообещало уведомить главный офис, который находится заграницей, о требованиях водителей. "Мы предупредили, что если не будет правильного решения, водители с 16 апреля начнут бойкот", – пояснил он.

Участник акции протеста Ниджат Мамедов объяснил корреспонденту "Кавказского узла", что водители также выступают против оплаты проезда посредством банковских карт и требуют перехода на оплату наличными. Кроме того, водители требуют, чтобы в сумму проезда было включено ожидание клиента в размере 10 гяпяков (около 6 центов) за минуту ожидания.

Если с руководством Bolt не удастся прийти к компромиссу, то водители намерены прекратить пользоваться приложением сервиса такси, и работать без него, а также перейти в другие таксомоторные компании, рассказал Мамедов.

Водители также пояснили, что об акции протеста оповещения среди клиентов не было, о готовящейся акции знали только водители. Реакции со стороны власти на акцию протеста не было, полиция в происходящее не вмешалась.

Представители офиса компании Bolt отказался комментировать корреспонденту "Кавказского узла" требования водителей, заявив лишь, что при заключении договоров водителей уведомляют как о тарифах, так и о правилах компании.

Отметим, это не первая акция сотрудников компании.В мае 2022 и в сентябре 2021 года акции протеста проводили работники этой компании, развозящие продукты на мопедах.

Компания "BOLT SERVICES AZ" LLC осуществляет услуги такси в легковых автомобилях, также доставляют по адресам пищу. В Азербайджане широко известна в основном по большому количеству разносчиков еды и продуктов на мопедах, которые курсируют с надписью Bolt на зеленых жилетах и ранцах. Водители трудятся на основе отдельных договоров, используя свои автомобили или взятые в аренду у компании. Bolt services.az является дочерней компанией европейской крупной фирмы, созданной в Таллине. В Азербайджане конкурирует с другими аналогичными компаниями - Uber, Wolt, Guven, Ekomom, Maxim и пр.

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