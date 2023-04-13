13 апреля 2023, 12:19

19-летняя девушка умерла в Буйнакске после медицинской процедуры

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

19-летняя жительница Буйнакска умерла после того, как в местной частной лаборатории ей была проведена процедура физиотерапии. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили следователи.

По версии следствия, 22 марта в Буйнакске в частной медицинской лаборатории 19-летней местной жительнице в рамках процедуры физиотерапии был внутривенно введен озонированный физиологический раствор. После этого девушка без сознания была доставлена в центральную больницу, врачи которой установили, что она скончалась.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Медицинская лаборатория не имела лицензии на проведение физиотерапии, сообщило сегодня в своем Telegram-канале следственное управление СКР по Дагестану.

"Кавказский узел" также писал, что ранее жители Дагестана неоднократно жаловались на качество медицинских услуг и плохие условия в больницах. Кроме того, в июне 2022 года глава Совфеда России Валентина Матвиенко раскритиковала Минздрав республики после того, как 10 июня 2022 года федеральный телеканал опубликовал репортаж о фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах) в Дагестане.

В репортаже было сказано, что многие ФАПы не имеют оборудования, из-за чего медперсонал лечит пациентов словно в условиях XIX века. Следком после этого начал проверку, а власти Дагестана позже признали проблему с ФАПами в республике.

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Примечание:

"Родители пожаловались на условия для детей в махачкалинской больнице", "Госпиталь для больных коронавирусом закрылся в Махачкале", "В Дагестане начала работать благотворительная больница для женщин".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

13 апреля 2023, 12:31

13 апреля 2023, 11:33

13 апреля 2023, 10:54

13 апреля 2023, 10:05

13 апреля 2023, 09:28

  • Экспертиза доказала правоту активистов в их споре с депутатом Хамзаевым

    Экспертиза, проведенная правоохранительными органами, установила, что в словах членов общественной палаты Дагестана и других местных активистов, которые высказывались против поправок в Конституцию республики, нет нарушений закона. Активисты могут подать в суд в отношении чиновников и депутатов, которые ранее обвиняли их в экстремизме и сепаратизме, заявили члены общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев и Деньга Халидов.

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