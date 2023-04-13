Армянские правозащитники усомнились в объективности нового омбудсмена

13 апреля 2023, 10:54

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Парламент Армении проголосовал за назначение Анаит Манасян уполномоченной по правам человека. Еще несколько месяцев назад Манасян работала в Генпрокуратуре, из-за этого возникает вопрос об объективности нового омбудсмена, заявили опрошенные "Кавказским узлом" армянские правозащитники.

Парламент Армении назначил омбудсменом Анаит Манасян, кандидатуру которой выдвинула правящая партия "Гражданский договор", сказано в сообщении в прямой трансляции на YouTube-канале парламента Армении, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Мансян оказалась единственным кандидатом в омбудсмены.

В тайном голосовании приняли участие 69 из 107 парламентариев. Все они проголосовали за кандидатуру Манасян. 34-летния Анаит Манасян имеет юридическое образование, четыре месяца назад она была назначена заместителем генпрокурора Армении.

Манасян заявила, что во время работы омбудсменом предпримет усилия для искоренения противоречий в обществе. "Институт омбудсмена должен оставаться в стороне от каких-либо политических спекуляций", – заявила в частности Манасян, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Армянская оппозиция усомнилась в том, что новый омбудсмен будет объективным. "Офис омбудсмена превращается в филиал Генпрокуратуры. До своего выдвижения она работала в Генпрокуратуре и не имела опыта защиты прав человека", – заявил корреспонденту "Кавказского узла" депутат фракции "Айастан" Гегам Назарян.

Власть и оппозиция стремятся подчинить институт омбудсмена своим политическим целям и задачам, считает глава Хельсинкской ассоциации Армении Нина Карапетянц.

"Ни тем, ни другим не нужен институт, способный решать проблемы. Это следствие тотального отсутствия системного мышления. Им нужен покладистый кандидат, тогда как кандидатура омбудсмена должна вызывать уважение, как у власти, так и у оппозиции", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Подгонка под политические пристрастия, в итоге, сказывается на качестве соблюдения прав человека, добавила правозащитница. "Новый омбудсмен – выходец из Генпрокуратуры, и ее утверждения, что она предпочтет не противостояние, а будет исходить из солидарности и примирения, вызывает вопросы. О каком примирении можно говорить, если факт истязания прокуратура традиционно станет умалчивать? Эта риторика говорит, что она не будет нормальным омбудсменом", – полагает Карапетянц.

"Власти могли бы обратиться к гражданскому обществу за советом, кого видят на посту омбудсмена страны", – отметила правозащитница.

Проблему объективности омбудсмена можно решить, увеличив число омбудсменов, считает глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц. "Сегодня все функции выполняет один человек, а если у нас будет отдельно военный омбудсмен, детский омбудсмен, омбудсмен по защите СМИ, прав женщин, это приведет к конкуренции. Наличие нескольких омбудсменов приведет к тому, что встанет вопрос, кто из них лучший в своей сфере, у кого выше международный рейтинг. Такое разделение повысит доверие к институту омбудсмена", – сказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Армении нарушили одно из важных требований к кандидатуре омбудсмена, что человек должен быть известен общественности правозащитной деятельностью, обратила внимание глава общественной организации "Против правового произвола" Лариса Алавердян.

"Речь не в том, кто предложил кандидатуру. Всегда омбудсмена выдвигало большинство. Но сегодня власть не просто выдвигает и голосует за своего кандидата, но игнорируя это основное требование, ставит под угрозу один из самых состоявшихся институтов нашей страны – институт защитника прав человека", – пояснила правозащитница корреспонденту "Кавказского узла".

Условие, что личность человека, которого предлагают назначить омбудсменом, должна быть известной обществу – это важный параметр, отметил правозащитник Ашот Меликян. "Кандидат должен отличаться как своей независимостью, так и объективностью, умением работать в сложных политических условиях. В данном случае, кандидаты и от власти, и от оппозиции не соответствовали этим требованиям", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Было бы лучше, если власти Армении проконсультировалась с обществом по кандидатуре омбудсмена, добавил он. "Но не думаю, что кто-то из известных общественных деятелей согласился бы занять пост омбудсмена. Есть недоверие и к должности, и к властям, в том смысле, что их будут идентифицировать как людей работающие с этой властью. Для многих это нежелательно, так как власть своими действиями дискредитировала себя, и нет гарантий, что омбудсмен сможет в полной мере сохранить свою независимость. Пост омбудсмена политизирован", – заявил Меликян.

"Кавказский узел" также писал, что 22 марта Госдеп США опубликовал доклад о ситуации с правами человека в Армении в 2022 году. Среди наиболее серьезных проблем с правами человека в Армении авторы доклада описывают факты применения пыток силовиками, условия содержания в тюремных учреждениях, насилие в армии, ограничение прав журналистов и угрозы в адрес представителей гражданского общества.

Доклад Госдепа США о правах человека в Армении разносторонне и объективно высветил давно существующие проблемы, в решении которых команда премьер-министра страны Никола Пашиняна за пять лет не преуспела, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

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