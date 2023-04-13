13 апреля 2023, 10:05

Смягчен приговор силовикам за избиение задержанного в Кабардино-Балкарии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Кассационная инстанция на полгода сократила условный срок двум полицейским, сломавшим челюсть задержанному.

Участковые уполномоченные полиции отдела "Карачаевский" в Кабардино-Балкарии Мунир Бостанов и Шамиль Пиляров задержали местного жителя, который был в нетрезвом виде. После отказа проехать с ними полицейские силой усадили его в патрульный автомобиль, по пути избили и сломали челюсть.

Им была вменена статья 286 УК РФ (п. "а" ч. 3), которая предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы и они были приговорены к трем с половиной годам условно, говорится в решении Карачаевского городского суда от 11 апреля 2022 года, опубликованном на сайте суда. 

Бывшие полицейские ходатайствовали об отмене приговора. Один из них - Бостанов - просил также о прекращении уголовного дела за отсутствием события преступления. Силовики утверждают, что телесные повреждения местный житель получил при сопротивлении, а доказательства по делу сфальсифицированы, написали 12 апреля "Кавказ.Реалии"*.

Пятый кассационный суд в Пятигорске исключил из приговора отягчающее обстоятельство - совершение преступления группой лиц, посчитав, что Пиляров и Бостанов действовали отдельно: один наносил удары во время движения машины, а второй по прибытии на место. Кассационная инстанция изменила приговор Карачаевского городского суда, снизив срок полицейским до трех лет.

"Кавказский узел" писал, что в марте Верховный суд Кабардино-Балкарии повторно рассмотрел уголовное дело полицейского Беслана Кагермазова, который был осужден за избиение двух человек и мошенничество, и изменил приговор, освободив его от дальнейшего наказания. Кагермазов провел под стражей два года и 10 месяцев.

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Примечание:

"ЕСПЧ коммуницировал жалобы пострадавших от пыток жителей юга России", "Заключенные в Димитровграде объявили голодовку после избиений уроженцев Северного Кавказа", "ЕСПЧ обязал власти России выплатить нальчанину компенсацию за пытки".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

13 апреля 2023, 11:33

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