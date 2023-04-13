Экспертиза доказала правоту активистов в их споре с депутатом Хамзаевым

13 апреля 2023, 09:28

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Экспертиза, проведенная правоохранительными органами, установила, что в словах членов общественной палаты Дагестана и других местных активистов, которые высказывались против поправок в Конституцию республики, нет нарушений закона. Активисты могут подать в суд в отношении чиновников и депутатов, которые ранее обвиняли их в экстремизме и сепаратизме, заявили члены общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев и Деньга Халидов.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 ноября 2022 года в Дагестане вступили в силу поправки в Конституцию республики, в том числе и те, которые снимают с главы Дагестана обязанность соблюдать территориальную целостность. Эти поправки вызвали недовольство многих активистов. Ранее, 3 ноября, сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа Деньга Халидов рассказал, что представители общественных организаций, получившие отказ мэрии Махачкалы в проведении митинга против поправок в Конституцию Дагестана, стали получать от полиции предостережения о занятии антиобщественной деятельностью. Активисты сочли такие предостережения попыткой давления и подали в суд, чтобы доказать, что их деятельность несет обществу пользу, а не вред.

5 апреля член общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил в своем Telegram-канале, что потребовал провести экспертизу его высказываний и высказываний его коллег. Хадулаев пояснил, что поводом для просьбы о проведении экспертизы послужили слова депутата Госдумы Султана Хамзаева, который раскритиковал дагестанских активистов, критиковавших поправки в Конституцию республики и призвал правоохранителей проверить их слова на наличие экстремизма и сепаратизма.

Хотя депутат Госдумы Хамзаев не назвал конкретных имен активистов, в чьих словах, по его мнению, могут быть экстремистские и сепаратистские призывы, член общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев уверен, что речь шла про его коллег из общественной палаты республики. Поскольку ранее они высказывались против того, чтобы из Конституции Дагестана исключалась ответственность главы республики за территориальную целостность республики.

"Я подал заявление сам на себя и на моих коллег, чтобы проверили, есть ли в наших словах сепаратизм или любое нарушение Уголовного кодекса Российской Федерации", – сказал Хадулаев корреспонденту "Кавказского узла".

26 октября 2022 года депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором заявил, что поправки в Конституцию Дагестана это "выравнивание" Основного закона республики по отношению к Конституции России. Также он заявил, что "отдельная узколобая группа" пытается "раскочегарить эту тему".

По словам Шамиля Хадулаева, он представил все материалы своих выступлений и выступлений своих коллег и потребовал от правоохранителей проверить эти высказывания, и в случае, если обнаружатся нарушения закона, то предъявить соответствующие претензии. Также он подчеркнул, что проведение экспертизы было необходимо, чтобы получить юридическое подтверждение об отсутствии в его словах и словах его коллег нарушений закона.

Заявление на проведение экспертизы Хадулаев подал 31 октября 2022 года, через несколько дней после выступления Хамзаева с критикой активистов. Сама же экспертиза длилась в течение пяти месяцев, уточнил Хадулаев.

"У нас теперь есть документ говорящий, что мы ничего не нарушали, тогда возникает вопрос к Хамзаеву, а теперь покажите, что они нарушили? Вследствие экспертизы ничего не нашли, а вы [Хамзаев] что нашли? Приведите цитату этих людей, где они говорят, что не признают конституцию России. Где эта цитата? Где мы ее произносили?" – задался вопросами Хадулаев.

Хадулаев и другие дагестанские активисты удовлетворены результатами экспертизы. То, как их использовать далее, будет решено после консультаций с коллегами, добавил он.

Член общественной палаты Дагестана Деньга Халидов подтвердил, что результаты экспертизы его удовлетворяют. "Результаты объективные. Я сужу по словам Шамиля Хадулаева. И они, эти результаты, дают возможность для предъявления обвинений, на законной основе, тому, кто оклеветал нас", – сказал Халидов корреспонденту "Кавказского узла".

Он также подчеркнул, что решение об этом пока не принято. "Если юрист скажет, что есть такая возможность, то мы, очевидно, воспользуемся им. Примем коллективное решение", – пояснил Халидов.

Если бы экспертиза, которая была проведена по инициативе Халидова, показала, что в словах дагестанских активистов действительно есть признаки экстремизма или сепаратизма, то им бы пришлось отвечать за это по закону, пояснил на условиях анонимности юрист из Дагестана.

"Если бы экспертиза показала, что есть в наличии состав какого-либо преступления либо правонарушения, то следователь ее переназначил бы для того, чтобы убедиться в правильности выводов первоначальной экспертизы. Если выводы экспертов подтвердились бы и во второй раз, то следователь возбудил бы дело", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

То, кем должна проводиться экспертиза, регламентируется федеральным законом о судебно-экспертной деятельности, добавил юрист. "В этом законе четко и ясно описывается кто такой эксперт и что такое сама процедура экспертизы, а также указываются требования как к самой процедуре экспертизы, так и к тому человеку, который эту процедуру проводит", – объяснил он.

Также требования к проведению экспертиз устанавливает и Уголовный кодекс. "Главное, чтобы экспертиза [проведенная по инициативе Шамиля Хадулаева] соответствовала тем нормам, которые перечислены в соответствующем федеральном законе и соответствующих статьях уголовно-процессуального кодекса", – подчеркнул юрист.

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