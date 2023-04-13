Никол Пашинян. Фото: сайт премьер-министра Республики Армения, www.primeminister.a

13 апреля 2023, 06:20

Пашинян переложил вопрос об армянских пленных на международные структуры

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Власти Армении ничего не предпринимают для возвращения домой резервистов, взятых в плен в Гадрутском районе Нагорного Карабаха во время осенней войны, считают участник акции протеста в Гюмри и правозащитница. Для возвращения военнопленных необходимо задействовать международные механизмы, заявил в парламенте глава правительства Никол Пашинян.

Как писал "Кавказский узел", родственники армянских солдат, попавших в плен после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе, неоднократно проводили акции протеста с требованием организовать возвращение пленных. В августе они требовали встречи с премьер-министром Николом Пашиняном, но глава правительства к митингующим не вышел. 11 апреля родственники пленных заблокировали трассу в направлении Грузии, заявив, что чиновники игнорируют их обращения.

В декабре 2020 года, через месяц после прекращения полномасштабных боевых действий в Нагорном Карабахе, в плен попали 64 солдата нескольких карабахских боевых постов, расположенных в районе сел Хцаберд (азербайджанское название — Чайлаккала) и Хин Тахер (азербайджанское название — Кёхне Таглар). Большую часть пленных составили жители Ширакской области Армении. Часть из них возвращена на родину, другие подверглись в Азербайджане уголовному преследованию по делам о шпионаже, терроризме и незаконном пересечении границы. 25 мая 2022 года премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в азербайджанском плену остаются 39 граждан Армении.

Родственники 26 резервистов, плененных в Хцаберде, пока не назначили дату новой акции с требованием вернуть их близких домой: акции, такие как блокировка трассы 11 апреля, проводятся спонтанно, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» житель Гюмри Вараздат. Мужчина сам был среди пленных, но спустя некоторое время его вернули в Армению.

«Родные пытались встретиться с высшим руководством, но это им не удалось. Акция с перекрытием дороги была спонтанной. Вопрос не в том, встречаются ли с нами кто-то из администрации области или руководства полиции: все их обещания – пустой звон, ничего не предпринимают для возвращения пленных», - подчеркнул он. Вараздат добавил, что власти не пытались оказать давление на участников акции и привлечь их к административной ответственности.

По его словам, в Хцаберде были пленены резервисты, а также несколько добровольцев. «Я, к примеру, был добровольцем, нас таких было 7-8 человек, но в основном отряд был сформирован из резервистов, большинство из которых – люди семейные, у которых были дети. Были среди пленных и несколько 21-22-летних», - пояснил житель Гюмри.

Он отметил, что за резервистами, которые остаются в плену, на все время, пока их не вернут домой, должны сохраняться предусмотренные законом выплаты. Международный Комитет Красного Креста организует раз в 30-40 дней телефонную беседу военнопленных с их родственниками. «Также раз в месяц МККК передает письма», - заключил активист.

Власти Армении умалчивают проблему военнопленных и ничего не предпринимают для их возвращения, считает глава общественной организации «Журналисты за права человека», правозащитница Жанна Алексанян. По ее данным, переговоров с Азербайджаном для возвращения пленных представители властей не ведут.

«Когда им задаешь вопрос, они утверждают, что поднимают проблему в международных инстанциях, но каких-либо доказательств этому нет. Вопрос возвращения военнопленных полностью предан забвению», - заявила она «Кавказскому узлу».

Азербайджан отказывается признавать удерживаемых граждан Армении военнопленными, что противоречит трехстороннему заявлению, заявил в ходе правительственного часа в парламенте 12 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, положения трехстороннего заявления четко регулируют возвращение не только военнопленных, но и заложников и иных лиц. «Азербайджан отказывается от выполнения взятых на себя международных обязательств. Необходимо привлечь международные механизмы для возвращения военнопленных», - заявил глава правительства.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Какие территориальные изменения произошли в итоге, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Розыск пропавшего азербайджанского военного в Армении остается безрезультатным третьи сутки", "Азербайджан передал Армении тела 225 погибших в сентябрьских боях на границе", "Правозащитники призвали власти Армении уделить внимание семьям пропавших без вести".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

13 апреля 2023, 05:22

  • Защита Зейналлы заявила о затягивании процесса

    Новое заседание по делу Аваза Зейналлы и Эльнура Шукюрова назначено на 28 апреля, адвокаты обоих обвиняемых сочли неоправданным столь длительный перерыв между заседаниями. В заключении состояние Здоровья Зейналлы ухудшается, напомнил его защитник. 

13 апреля 2023, 04:23

  • Омбудсмен призвал международное сообщество защитить права карабахцев

    Решение Международного суда ООН о деблокаде Лачинского коридора игнорируется азербайджанскими властями уже 50 дней, тысячи людей в Нагорном Карабахе в течение четырех месяцев живут в условиях гуманитарного кризиса, напомнил омбудсмен непризнанной республики в связи с публикацией доклада о нарушении прав жителей региона.

13 апреля 2023, 03:24

13 апреля 2023, 02:25

13 апреля 2023, 01:26

  • Власти Армении связали бой у села Тех с корректировками границы

    Боестолкновению близ приграничного села Тех предшествовали работы по уточнению местоположения постов, к позиционным изменениям бой не привел, заявили глава Минобороны Армении и провластный депутат. На жизнь сельчан вооруженный инцидент не повлиял, однако жители общины требуют от властей оружие для самообороны.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи