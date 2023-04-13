Пашинян переложил вопрос об армянских пленных на международные структуры

13 апреля 2023, 06:20

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Власти Армении ничего не предпринимают для возвращения домой резервистов, взятых в плен в Гадрутском районе Нагорного Карабаха во время осенней войны, считают участник акции протеста в Гюмри и правозащитница. Для возвращения военнопленных необходимо задействовать международные механизмы, заявил в парламенте глава правительства Никол Пашинян.

Как писал "Кавказский узел", родственники армянских солдат, попавших в плен после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе, неоднократно проводили акции протеста с требованием организовать возвращение пленных. В августе они требовали встречи с премьер-министром Николом Пашиняном, но глава правительства к митингующим не вышел. 11 апреля родственники пленных заблокировали трассу в направлении Грузии, заявив, что чиновники игнорируют их обращения.

В декабре 2020 года, через месяц после прекращения полномасштабных боевых действий в Нагорном Карабахе, в плен попали 64 солдата нескольких карабахских боевых постов, расположенных в районе сел Хцаберд (азербайджанское название — Чайлаккала) и Хин Тахер (азербайджанское название — Кёхне Таглар). Большую часть пленных составили жители Ширакской области Армении. Часть из них возвращена на родину, другие подверглись в Азербайджане уголовному преследованию по делам о шпионаже, терроризме и незаконном пересечении границы. 25 мая 2022 года премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в азербайджанском плену остаются 39 граждан Армении.

Родственники 26 резервистов, плененных в Хцаберде, пока не назначили дату новой акции с требованием вернуть их близких домой: акции, такие как блокировка трассы 11 апреля, проводятся спонтанно, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» житель Гюмри Вараздат. Мужчина сам был среди пленных, но спустя некоторое время его вернули в Армению.

«Родные пытались встретиться с высшим руководством, но это им не удалось. Акция с перекрытием дороги была спонтанной. Вопрос не в том, встречаются ли с нами кто-то из администрации области или руководства полиции: все их обещания – пустой звон, ничего не предпринимают для возвращения пленных», - подчеркнул он. Вараздат добавил, что власти не пытались оказать давление на участников акции и привлечь их к административной ответственности.

По его словам, в Хцаберде были пленены резервисты, а также несколько добровольцев. «Я, к примеру, был добровольцем, нас таких было 7-8 человек, но в основном отряд был сформирован из резервистов, большинство из которых – люди семейные, у которых были дети. Были среди пленных и несколько 21-22-летних», - пояснил житель Гюмри.

Он отметил, что за резервистами, которые остаются в плену, на все время, пока их не вернут домой, должны сохраняться предусмотренные законом выплаты. Международный Комитет Красного Креста организует раз в 30-40 дней телефонную беседу военнопленных с их родственниками. «Также раз в месяц МККК передает письма», - заключил активист.

Власти Армении умалчивают проблему военнопленных и ничего не предпринимают для их возвращения, считает глава общественной организации «Журналисты за права человека», правозащитница Жанна Алексанян. По ее данным, переговоров с Азербайджаном для возвращения пленных представители властей не ведут.

«Когда им задаешь вопрос, они утверждают, что поднимают проблему в международных инстанциях, но каких-либо доказательств этому нет. Вопрос возвращения военнопленных полностью предан забвению», - заявила она «Кавказскому узлу».

Азербайджан отказывается признавать удерживаемых граждан Армении военнопленными, что противоречит трехстороннему заявлению, заявил в ходе правительственного часа в парламенте 12 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, положения трехстороннего заявления четко регулируют возвращение не только военнопленных, но и заложников и иных лиц. «Азербайджан отказывается от выполнения взятых на себя международных обязательств. Необходимо привлечь международные механизмы для возвращения военнопленных», - заявил глава правительства.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Какие территориальные изменения произошли в итоге, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

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