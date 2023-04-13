Защита Зейналлы заявила о затягивании процесса

13 апреля 2023, 05:22

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Новое заседание по делу Аваза Зейналлы и Эльнура Шукюрова назначено на 28 апреля, адвокаты обоих обвиняемых сочли неоправданным столь длительный перерыв между заседаниями. В заключении состояние Здоровья Зейналлы ухудшается, напомнил его защитник.

Как писал "Кавказский узел", на подготовительном заседании по делу Аваза Зейналлы и Эльнура Шукюрова 27 марта оба подсудимых отвергли обвинения. Шукюров заявил, что на следствии от него требовали оговорить Зейналлы. Во время оглашения обвинительного акта 10 апреля Зейналлы заявил о фальсификации уголовного дела против него, а судья отложил процесс на неопределенное время.

Руководитель "Хурал ТВ" Аваз Зейналлы был задержан 10 сентября 2022 года по подозрению в получении взятки. Позднее ему было предъявлено обвинение и по статье о незаконном воздействии на решение должностного лица. Следствие полагает, что Зейналлы, а также владелец YouTube-канала Səda TV Эльнур Шукюров и знакомый Шукюрова Теймур Рагимов вступили в сговор, чтобы незаконно содействовать приватизации земельных участков и нежилых помещений в обмен на денежное вознаграждение. По версии Генпрокуратуры, Зейналлы воздействовал таким образом на решения госорганов. По итогам следствия Зейналлы не согласился с предъявленными обвинениями.

Следующее судебное заседание по делу Аваза Зейналлы и Эльнура Шукюрова назначено на 28 апреля, сообщил адвокат Фахраддин Мехтиев корреспонденту «Кавказского узла». По словам защитника, судья не объявлял о дате будущего заседания, когда закрыл процесс по делу, однако 12 апреля суд проинформировал адвоката о новом слушании.

Мехтиев отметил, что закон наделяет судью правом останавливать заседание в тот момент, который он сочтет необходимым. Он предположил, что последнее заседание судья прекратил из-за шума в зале, хотя считает, что ситуация была контролируемой.

«Судья, сделав еще одно замечание присутствующим в зале, мог был продолжить заседание. Это не был тот случай, когда восстановить порядок в зале было невозможно, однако само это решение судьи не вызывает у нас претензий с точки зрения закона. Вызывает возражение объявление столь длительного перерыва в процессе – на 17 дней. Мы за то, чтобы процесс был завершен как можно раньше», - сказал Мехтиев.

Он напомнил, что содержание под стражей негативно влияет на здоровье Аваза Зейналлы, который страдает диабетом, гипертонией и офтальмологическими заболеваниями. «Тюремные условия гнетуще влияют на него, лишают его подвижности, что усугубляет проблемы со здоровьем. В тесной камере СИЗО у него часто повышают уровень сахара в крови и артериальное давление», - добавил адвокат.

Завершая заседание, судья должен объявить дату следующего процесса, но в практике Азербайджана перерыв на неопределенный срок в судебном процессе - не редкость, отметил эксперт в области права, бывший член Коллегии адвокатов Ялчин Иманов.

«Часто это связано с отсутствием независимости суда. Часто судьи в делах политического характера не знают, что делать, потому что не получают установок от исполнительной власти и ждут, когда придут инструкции», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Конкретные сроки судебного следствия законами Азербайджана не устанавливаются, что позволяет суду объявлять длительные перерывы между заседаниями. «Если не определены конкретные сроки, то подразумевается, что судебное следствие должно проводиться в разумные сроки», - пояснил он.

Иманов отметил, что обеспечения порядка в зале суда является обязанностью председательствующего судьи. «Если порядок нарушается, кто-то говорит в зале без разрешения судьи, тем более кричит или оскорбляет участников процесса, то судья вправе принять меры взыскания: в виде удаления из зала, лишения участия на процессе на несколько заседаний или весь период судебного следствия; применения штрафа и даже заключения под стражу на 48 часов. Также судья вправе прервать заседание и отложить слушания», - сказал он.

Юрист обратил внимание, что обвиняемый имеет право возражать доводам гособвинителя, но в тот момент, когда обвиняемый не дает показаний и не отвечает на вопросы, любое его намерение высказаться должно быть одобрено судьей.

«Судьи по разному относятся к протестным репликам подсудимых: одни снисходительны, другие жестки. В моей практике был случай, когда фигурантов «Нардаранского дела», 18 человек, на пять заседаний лишили участия в судебном процессе в 2016 году. Судья тогда усмотрел оскорбление основным фигурантом дела – лидером «Мусульманского единства» Талехом Багирзаде – потерпевшего, сотрудника полиции. Пять заседаний были проведены без участия обвиняемый», - отметил Иманов.

Член НПО «Линия защиты» Зафар Ахмедов считает, что судья вынужден был прервать заседание из-за общественного негодования в зале. «Обвинения, выдвинутые Авазу Зейналлы и Эльнуру Шукюрову, выглядят настолько неубедительными и нелепыми, что с каждым словом прокурора возмущение в зале нарастало. Зейналлы, Шукюров и те, кто пришли их поддержать, уже не могли сдерживать эмоции. Судья, видимо, опасался того, что совсем потеряет управление процессом, поэтому прервал заседание», - сказал правозащитник корреспонденту «Кавказского узла».

Ахмедов предположил, что применять меры взыскания к протестующим в зале судья не стал сознательно, так как «это только разозлило бы публику и обернулось бы еще большим скандалом». Он также высказал предположение, что длительный перерыв вызван потребностью суда «посоветоваться». «Доложат наверх, будут ждать инструкций, как быть дальше», - считает правозащитник.

Адвокат Эльнура Шукюрова Рамиль Алиев также назвал «чрезмерной» паузу в судебном процессе, вызванную назначением нового заседания на 28 апреля.

Он отметил, что Шукюров отвергает предъявленные ему обвинения и заявляет о давлении во время предварительного следствия. «Пыток не было, на Шукюрова оказывали психологическое давление», - пояснил Алиев. Адвокаты обоих обвиняемых обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить неправомерные действия следователя, но реакции на это заявление не последовало.

Защитник добавил, что Шукюров больше не жалуется на условия содержания. «В самом начале следствия, когда Шукюров содержался в СИЗО Службы государственной безопасности, у него были жалобы, поскольку ему не позволяли звонить своим близким и получить с ними свидания. После перевода в Бакинский СИЗО-1, где он сейчас содержится, право на телефонные звонки и свидания было обеспечено», - сказал адвокат Алиев.

В ходе судебного следствия адвокаты вновь будут ходатайствовать о вызове в суд следователя, который оказывал давление на Шукюрова, отметил защитник Зейналлы Агиль Лаидж. «К сожалению, сейчас на процессе возник необоснованно длительный перерыв. Мы не видим никакой необходимости в затягивании процесса», - сказал адвокат корреспонденту «Кавказского узла»

В Бакинском суде по тяжким преступлениям корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили, что следующее заседание по делу Зейналлы и Шукюрова назначено на 28 апреля. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

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