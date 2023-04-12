Уволен командующий погранвойсками Армении

12 апреля 2023, 19:49

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Президент Армении освободил от должности командующего погранвойсками Арама Маралчяна, сообщило сегодня Минобороны.

"Кавказский узел" писал, что Минобороны Азербайджана 11 апреля заявило об обстреле позиций азербайджанской армии в Лачинском районе, а военное ведомство Армении - об обстреле с азербайджанской стороны у села Тех. В результате погибли трое азербайджанских военных, сообщило оборонное ведомство Азербайджана, не уточнив число раненых. Минобороны Армении проинформировало о гибели четырех и ранении шести военнослужащих.

Командующий пограничными войсками Арам Маралчян уволен с занимаемой должности, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Армении.

Указ об освобождении Маралчяна президент подписал по предложению премьер-министра. Причину такого решения Минобороны не прокомментировало, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

15 марта президент Армении Ваагн Хачатурян отправил в отставку главу объединенной группировки войск Армении и России Тиграна Парваняна. Указ подписан после отказа армянских властей от участия в учениях ОДКБ и от квоты на руководящие должности в организации.

1 января Минобороны России анонсировало проведение на территории Армении в текущем году миротворческих учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство". Однако премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 января сообщил, что на фоне ситуации на армяно-азербайджанской границе Армения считает нецелесообразным проводить в текущем году на своей территории учения ОДКБ. 10 марта МИД Армении сообщил, что в ОДКБ направлено предложение об отказе Армении от квоты заместителя генерального секретаря организации.

Отказ от квоты в ОДКБ свидетельствует об охлаждении отношений Армении с Россией, но не о смене политического вектора, отметили опрошенные "Кавказским узлом" ереванские политологи. По их мнению, демарш армянских властей адресован России, но при этом открывает возможности для переговоров с Западом.

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе от участия в Организации Договора о коллективной безопасности ослабла вплоть до угроз покинуть ОДКБ. Как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

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