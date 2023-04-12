Анар Гусейнов пожаловался на давление полиции

12 апреля 2023, 18:15

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Участник акции протеста фермеров в Саатлинском районе Азербайджана Анар Гусейнов заявил о давлении сотрудников полиции с требованием прекратить общественную деятельность и общение с прессой. В районном отделе полиции утверждения активиста назвали неправдой.

Как писал "Кавказский узел", жители сел Набаткенд и Орта Муган Саатлинского района Азербайджана 13 марта перекрыли автодорогу в направлении Баку, требуя подачи воды для орошения посевов. Полиция разогнала акцию, применив спецсредства. Восемь человек были задержаны, из них трое, были приговорены к административным арестам. Один из них, Анар Гусейнов, получил 20 суток ареста.

Активист Эльвин Мустафаев 17 марта был признан виновным в неподчинении полиции, в мелком хулиганстве, суд назначил ему 25 суток ареста. Представители оппозиции подчеркнули, что Мустафаев арестован после критики властей за разгон акции сельчан, требовавших воды для орошения полей.

Анар Гусейнов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что сегодня пришел в Саатлинский районный отдел полиции, чтобы встретить освобождаемого из-под административного ареста активиста Эльвина Мустафаева. "Там меня сразу заметили сотрудники полиции. Через некоторое время меня пригласили к заместителю начальника полиции. Он заявил мне, что я якобы создал им проблемы, "организовав" акцию жителей, стал угрожать новым арестом. Оказалось, что после того как я вышел на свободу неделю назад, они следили за мной, ибо рассказали, с кем я встречался, общался в это время", - сообщил Гусейнов.

По его словам, ему велели прекратить общественную активность, общение с журналистами, выступления в социальных сетях, пригрозив "арестом на более длительный срок". "Весь этот разговор в полиции продолжался три часа, потом меня отпустили, сказав, что "пока свободен"", - отметил Гусейнов.

В Ширванской региональной группе пресс-службы МВД опровергли утверждения Гусейнова. "Утверждения этого гражданина (Гусейнова) не обоснованны. Ничего подобного не было", - сказали в ведомстве корреспонденту "Кавказского узла".

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов считает, что практика запугивания и давления на местных активистов в Азербайджане достаточно распространена. "Местные власти и правоохранительные органы решительно пресекают общественную активность. Часто оппозиционерам не позволяют в районах даже собираться в чайхане, я уже не говорю, что им не дают помещений для собраний. Яркий пример тому последний случай в Агдашском районе. В минувшую субботу там было собрание местных активистов партии Народного фронта и уже в понедельник одного из них арестовали на 10 суток, а другого оштрафовали", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Член партии Народного фронта Мазахир Рагимов был арестован в Агдаше на 10 суток по статье о неподчинении полиции. Главу районной партийной организации Горхмаза Абдурагимова оштрафовали по делу о мелком хулиганстве, когда он приехал в суд к Рагимову.

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