Абдулмеджид Сулейманов. Фото с сайта mo-izberbash Абдулмеджид Сулейманов mo-izberbash.ru.ru

12 апреля 2023, 17:26

Кассационный суд утвердил срок Абдулмеджиду Сулейманову

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Кассационный суд оставил в силе четыре года колонии бывшему мэру Избербаша Абдулмеджиду Сулейманову по делу о бесплатной передаче в собственность муниципальных земель.

"Кавказский узел" писал, что прокуратура Дагестана обжаловала решение Избербашского городского суда от 21 октября 2022 года, которым бывший глава Избербаша Абдулмеджид Сулейманов  был признан виновным в 11 эпизодах превышения должностных полномочий и трех эпизодах злоупотребления должностными полномочиями. По версии следствия и суда, в 2015-2017 годах он без оснований и с нарушением очередности выделил бесплатно в собственность граждан 13 земельных участков, находившихся в собственности города, ущерб превысил один миллион рублей. Суд первой инстанции приговорил его к четырем годам лишения свободы условно, однако Верховный суд Дагестана заменил условный срок на реальный.

Защита Сулейманова обжаловала решение Верховного суда в кассационном порядке, дело рассматривал Пятый кассационный суд в Пятигорске, сообщила сегодня "Молодежь Дагестана".

Как следует из карточки дела на сайте суда, жалоба защиты поступила в суд 1 февраля, состоялись два заседания, на последнем из них суд принял решение оставить жалобу без удовлетворения, а обжалуемый приговор - без изменения, указано на сайте 
Пятого кассационного суда.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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