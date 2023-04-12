12 апреля 2023, 13:51

Тайник Беслана Махаури найден в Ингушетии

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Обнаруженные в Карабулаке боеприпасы и оружие принадлежат убитому восемь лет назад Беслану Махаури, сообщили в правоохранительных органах региона.

Как писал "Кавказский узел", 31 октября 2015 года на территории рынка в Назрани произошла перестрелка, в ходе которой были убиты два человека. По версии МВД, они оказали вооруженное сопротивление силовикам, намеревавшимся их задержать. Убитые были опознаны как руководивший боевиками Сунженского района Беслан Махаури и лидер "назрановской" группировки Ильяс Ведзижев.

Схрон, принадлежавший Беслану Махаури, найден в рамках операции "Оружие" на северо-западной окраине Карабулака обнаружен схрон, пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах "Интерфакс".

По его данным, в тайнике находились автомат АК-74 калибра 5.45, пригодный для стрельбы боевыми патронами, автомат АКМСУ калибра 7.62 мм, автомат АКМ калибра 7.62. Кроме того, силовики нашли в тайнике пистолеты ПМ, ПСМ, два магазина к АК, около 200 патронов разных калибров, четыре гранаты РГН, гранату РГО. То, что схрон принадлежит Махаури, подтвердил уроженец Чечни, судимый за участие в незаконном вооруженном формировании и освободившийся в апреле 2020 года, сообщил источник.

Группировка Беслана Махаури действовала в основном в районе административной границы между Чечней и Ингушетией.

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Примечание:

"Мать Адама Оздоева призвала его сдаться силовикам", "Схрон оружия найден в доме жителя Ингушетии", "Тело второго из группы предполагаемых боевиков найдено в Ингушетии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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