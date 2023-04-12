12 апреля 2023, 11:56

Отставка главы Минздрава продолжила серию увольнений чиновников в Нахичевани

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Министр здравоохранения Нахичеванской автономной республики Ниязи Новрузов отправлен в отставку. Смена министра стала очередным эпизодом серии отставок руководителей ведомств азербайджанской автономии.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2022 года глава МВД Нахичеванской автономной республики (НАР) Рашад Исмаилов был отправлен в отставку. В этой должности Исмаилов проработал меньше года. На его место был назначен силовик из столицы Азербайджана - бывший начальник районного управления полиции Баку. Сменой главы МВД Нахичевани "продолжается устранение бывших руководителей автономии", констатировало азербайджанское агентство Turan.

Распоряжение об отставке министра здравоохранения Ниязи Новрузова подписал первый зампредседателя Верховного меджлиса НАР Азер Зейналов, сообщает сегодня Report.

Другим распоряжением назначен заместителем министра Самиг Садыхов, ему поручено временное исполнение полномочий министра здравоохранения, пишет агентство.

Самиг Садыхов – уроженец Нахичевани, до сегодняшнего назначения он занимал должность директора Госагентства по обязательному медицинскому страхованию НАР, сообщает 1news.az.

Напомним, в ноябре 2022 года по обвинению в хищениях были арестованы начальник отдела Государственного таможенного комитета НАР Мансур Аскеров и министр финансов НАР Рафаэль Алиев. Волна арестов чиновников в НАР связана с попыткой обеспечить подчинение автономии Баку и демонтировать клановую систему, а в перспективе возможно и упразднение статуса автономии у республики, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

22 декабря 2022 года Васиф Талыбов, возглавлявший НАР на протяжении 27 лет, покинул пост. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Баку также связали его отставку с политикой централизации власти.

В 2021 году бывший глава МВД НАР Ахмед Ахмедов и бывший министр образования Мамед Гарибов были арестованы по подозрению в хищениях. Аресты экс-министров связаны с кампанией по преследованию чиновников, нелояльных властям Азербайджана, поскольку конфигурация власти в стране меняется с кланово-олигархической на вертикаль личной власти Ильхама Алиева, предположили тогда опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

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Примечание:

"Чиновник арестован в Нахичевани по делу о многомиллионных хищениях", "Аналитики раскрыли подоплеку арестов бывших министров в Нахичевани", "Активисты заявили об отсутствии конкурентной среды на выборах в Нахичевани".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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