13 апреля 2023, 08:09
Чечня и Ингушетия показали худшие результаты по вакцинации от опасных болезней
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Чечня и Ингушетия оказались аутсайдерами российского рейтинга по охвату детей обязательными прививками от кори, полиомиелита, краснухи и других заболеваний, констатировал Роспотребнадзор.
Как сообщал "Кавказский узел", ранее министр здравоохранения Чечни Сулейман Лорсанов во время пресс-конференции в Грозном раскритиковал противников вакцинации от полиомиелита. Он заявил, что есть "списки ярых отказников".
На данные Роспотребнадзора, свидетельствующие о проблемах с вакцинацией на Юге России, обратило внимание издание "Кавказ.Реалии"*.
По итогам прошлого года охват иммунизацией против краснухи в Чечне составил 95% – это наихудший показатель среди регионов после Ненецкого автономного округа (94%). Ниже среднероссийского показатели в Ингушетии (95%), Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае и Дагестане (по 96%), а также в Калмыкии (97%), говорится в отчете, опубликованном на сайте ведомства.
Охват прививками против кори в Чечне составил 95% – это третье место с конца, пятое место у Ингушетии, где также охват 95%. Ниже среднероссийского показатель в Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае (по 96%), а также в Дагестане (97%). По иммунизации от пневмококковой инфекции среди аутсайдеров – Ингушетия (охват 90%, пятое место с конца) и Ставропольский край (девятое место, 92%). В Чечне охват - 94%, Дагестане и Адыгее - по 95%.
В Махачкале введены ограничения на посещение школ и детсадов в связи с ростом случаев заболевания корью. Около 97% заболевших были не привиты, сообщил и.о. мэра Ризван Газимагомедов. Глава Дагестана Сергей Меликов подверг антипрививочников резкой критике, а владельцам частных детсадов пригрозил "последствиями" за несоблюдение требований санврачей.
По прививкам от полиомиелита третье с конца место в стране занимает Ингушетия (94%), пятое - у Калмыкии (95%), восьмое у Адыгеи (также 95%). В Чечне, Карачаево-Черкесии, Дагестане и Северной Осетии охват составляет 96%, что также ниже среднероссийского.
Напомним, еще в конце января 2017 года власти Чечни признали проблему массовых отказов от вакцинации детей. Родители дошкольников при этом посетовали, что непривитых детей не принимают в детсады. Число отказов от вакцинации выросло после того, как 23 января 2017 года среди пользователей WhatsApр** в республике распространилось обращение медсестры Каметы Джаутхановой, рассказавшей о случаях серьезных осложнений после прививок от полиомиелита. С Каметой Джаутхановой лично встретился глава Чечни Рамзан Кадыров, в ходе этой встречи женщина отказалась от своих слов.
"Кавказский узел" также писал, что ранее жители Чечни неоднократно жаловались на принуждение к вакцинации. В частности, в июле 2021 года источники рассказали, что жителей республики принуждают вакцинироваться от коронавируса угрозами эвакуации автомобиля, отказа в медпомощи или в выдаче документов.
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Автор: "Кавказский узел"