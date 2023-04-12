Кодекс административных нарушений, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

12 апреля 2023, 05:15

Два жителя Краснодара обвинены в дискредитации российской армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Протоколы за дискредитацию российской армии на Бэллу Снисаревскую и Назара Кандельянца поступили в суды Краснодара.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

В суды Краснодара поступили административные протоколы по статье о дискредитации российской армии, составленные в отношении двух местных жителей, пишут 11 апреля "Кавказ-Реалии"*.

Дело Бэллы Снисаревской поступило на рассмотрение в Прикубанский суд Краснодара, а Назара Кандельянца - в Октябрьский суд. Что стало поводов для составления протоколов - не сообщается.

Ранее "Кавказский узел" писал, что суд в Краснодарском крае оштрафовал жителя станицы Староминской за одиночный пикет с пацифистским плакатом.

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Примечание:

"Супруга блогера Андрея Мельникова из Анапы рассказала о допросе", "Краснодарец оштрафован за срыв плаката с буквой Z", "Адвентистка оштрафована за миссионерство в Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

12 апреля 2023, 06:14

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12 апреля 2023, 02:18

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