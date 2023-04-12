12 апреля 2023, 00:30

Сочинец арестован на 15 суток за нацистские лозунги

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Суд в Сочи арестовал на 15 суток местного жителя, который во время досмотра машины сотрудниками ДПС выкрикивал нацистские лозунги.

Приговор жителю Сочи 1973 года рождения вынес Лазаревский районный суд.

По данным суда, в конце марта на посту ДПС "Магри" полицейские остановили автомобиль, в котором находился местный житель. Силовики провели осмотр автомобиля, в это время мужчина стал выкрикивать лозунги, "которые являются приветствие организацией, признанных экстремистскими и запрещенных на территории Российской Федерации", сообщает 11 апреля в своем телеграм-канале объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

На суде мужчина вину признал и заявил, что не знал законов. Его признали виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ , ему назначено наказание в виду административного ареста на срок 15 суток.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в октябре 2022 года в Сочи был арестован на пять суток местный житель Антон Беличенко за демонстрацию нацистской символики.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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