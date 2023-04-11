Переселенка из Бердзора объяснила свои действия на встрече с Пашиняном

11 апреля 2023, 21:54

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Полиция освободила переселенку из Нагорного Карабаха, которая бросила зонт в Никола Пашиняна во время его поездки в Вайоцдзорскую область. Женщина пояснила, что хотела привлечь внимание к отчаянному положению других переселенцев и жителей приграничных районов.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля полицейские задержали женщину, которая бросила зонт в сторону Никола Пашиняна во время его поездки в Вайоцдзорскую область. Уголовная статья, которую вменяют переселенке из Бердзора, предусматривает до пяти лет заключения.

Переселенка из Нагорного Карабаха Нарине, бросившая зонт в сторону премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время его поездки в Вайоцдзорскую область, освобождена. Женщина дала комментарий каналу "Национально-демократического полюса", отметив, что не сожалеет о своем поступке.

По словам Нарине, 10 апреля, Никол Пашинян приехал в село Малишка общины Ехегнадзор, чтобы проверить качество уложенного асфальта.

"Я возмутилась и сказала, вместо проверки качества асфальта лучше бы поехали в село Тех, где местные жители потеряли свои земли из-за вторжения азербайджанских войск: на их пахотных землях роют окопы, проводят инженерные работы, занимают позиции. В стране куча проблем, когда каждый день несем потери в виде человеческих жертв и захвата территорий, премьер занимается асфальтом", - пояснила Нерине.

Женщина рассказала, что ей не позволили приблизиться к премьеру, и тогда она бросила свой зонтик в сторону Пашиняна. Она не заметила, коснулся брошенный зонт премьера или нет.

После этого, по словам Нарине, полицейские подошли к ней, посадили в машину и повезли в полицейский участок, где она отказалась что-либо говорить. "Лишь сказала, что пошла на такой шаг, исходя из ситуации в стране и беспокойства", - добавила женщина.

По словам Нарине, она не единственная переселенка из Нагорного Карабаха в селе Малишка. "И все в сложной ситуации. Люди жили в своих домах, держали хозяйство, брали в кредит на развитие этого хозяйства, потом все потеряли и сейчас оказались в другой среде, без работы, без ничего. Вроде бы им выдали сертификаты на приобретение жилья, но банки не выдают деньги, потому что почти у всех непогашенные еще с Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) кредиты. Лучше бы об этих людях подумали", - пожаловалась женщина. Она добавила, что не сожалеет о содеянном и никого не боится, хотя знает, какой срок может ей грозить.

Переселенка из Бердзора своим действием хотела привлечь внимание премьера к проблемам, но оказалась в полиции с обвинением в попытке применения насилия к высокопоставленному чиновнику, обратила внимание правозашитница Жанна Алексанян. Недовольство женщины она считает понятным и обоснованным.

"Мог же премьер поинтересоваться, почему женщина так поступила, выслушать ее внимательно. В конце концов, в результате его решений женщина оказалась на улице" - написала Алексанян на своей странице в Facebook*, призвав представителей власти не преследовать женщину.

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