Свидетель Иеговы* из кубанской станицы заподозрен в экстремизме

11 апреля 2023, 22:46

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Уголовное дело возбуждено в отношении Свидетеля Иеговы* из станицы Павловская, который участвовал в онлайн-встречах верующих, сообщило сегодня управление Следкома по Краснодарскому краю.

Как писал "Кавказский узел", 23 мая 2022 года суд назначил четыре года и один месяц колонии жительнице станицы Павловской Людмиле Щеколдиной, признав ее виновной в причастности к деятельности экстремистской организации и вовлечении других в ее ряды. Апелляционный и кассационный суды оставили этот приговор в силе.

Житель станицы Павловской заподозрен в участии в деятельности экстремистской организации и вовлечении в деятельность экстремисткой организации, сообщило сегодня управление Следкома России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, Свидетель Иеговы*, 31-летний житель станицы, в период с июля по сентябрь 2019 года, используя интернет и видео-конференц связь, участвовал в религиозных собраниях, обрядах и обучающих мероприятиях, указано в сообщении на сайте ведомства.

В октябре 2021 года пленум Верховного суда России постановил, что индивидуальное или совместное исповедование религии, богослужения и другие религиозные обряды и церемонии сами по себе не должны считаться деятельностью экстремистской организации, если не содержат признаков экстремизма. Однако на практике гособвинители игнорируют это решение, сообщили ранее "Кавказскому узлу" защитник верующих в Нефтекумске и представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский.

Краснодарский край выделяется на фоне других регионов юга России по числу дел против Свидетелей Иеговы*, добавил Сивульский. "На юге России ситуация сильно отличается от региона к региону. Особо массовые преследования проходят в Краснодарском крае и Ростовской области. Вот общая статистика по регионам юга с 2017 года (с момента запрета юрлиц Свидетелей Иеговы*): Краснодарский край - 16 уголовных дел, Ростовская область - 11, Адыгея, Кабардино-Балкария и Ставрополье - по четыре, Карачаево-Черкесия и Астраханская область - по три дела и по одному в Волгоградской области и Дагестане", - рассказал он "Кавказскому узлу" в октябре 2022 года.

Еще одного Свидетеля Иеговы* из станицы Павловская, Максима Бельтикова, 17 января 2022 года Павловский райсуд приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. 21 сентября 2022 года Краснодарский краевой суд утвердил приговор.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.