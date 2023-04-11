Глава Следкома заинтересовался нарушением прав дольщиков в Краснодаре

11 апреля 2023, 15:25

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Дольщики ЖСК "Материнский" в Краснодаре пожаловались на то, что более семи лет не могут вселиться в свои квартиры из-за того, что дом не введен в эксплуатацию. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по этому обращению.

Дольщики в своей жалобе, адресованной главе СКР, указали на то, что вынуждены за свой счет арендовать жилье, а также оплачивать ипотечные кредиты за приобретенные в долгострое квартиры. Более семи лет ЖСК "Материнский" не сдают в эксплуатацию из-за того, что он не подключен к необходимым коммуникациям, сообщили в информационном центре ведомства.

Также дольщики сообщили о возможном хищении денег, предназначенных для подведения к зданию инженерных сетей, со стороны управляющей компании. Бастрыкин поручил руководителю краевого управления Следкома Андрею Маслову возбудить по данному факту уголовное дело и представить ему доклад о результатах расследования и принимаемых мерах к восстановлению прав обманутых дольщиков, пишет сегодня "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в феврале к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратилась жительница Краснодара, которая пожаловалась на то, что застройщики ЖК "Южная равнина" осуждены, но дольщики так и не получили компенсации и жилье.

Ранее председателю СКР собственники квартир в ЖК "Кларисса" жаловались на то, что не могут добиться от властей сдачи дома в эксплуатацию.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от таких проблем, собраны в материале "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

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