Совет старейшин Еревана не смог избрать мэра

11 апреля 2023, 11:09

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Внеочередные выборы мэра Еревана не состоялись сегодня из-за отсутствия кворума. Согласно закону за этим следует роспуск городского Совета старейшин и новые выборы градоначальника.

Как сообщал "Кавказский узел", Совет старейшин Еревана 22 декабря отстранил от должности мэра столицы Айка Марутяна в связи с выходом из партии "Гражданский договор". Новым главой города был избран Грачья Саргсян (Саркисян). 17 марта он подал в отставку. Один из опрошенных "Кавказским узлом" аналитиков предположил, что Саргсян подал в отставку, чтобы дать правящей партии дать фору на выборах.

Члены Совета старейшин Еревана сегодня не явились на внеочередное заседание, на котором планировались выборы нового мэра города. Таким образом, из-за отсутствия кворума заседание не состоялось, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" исполняющий обязанности мэра города Левон Оганесян.

Напомним, согласно статье 17 закона "О местном самоуправлении Еревана", если столичный совет в двухнедельный срок не выдвигает нового кандидата или кандидат не набирает нужное число голосов, правительство распускает Совет старейшин. Одновременно объявляется дата внеочередных выборов, которые должны состояться не ранее чем через 30 дней, но не позже чем 40 дней после прекращения полномочий Совета старейшин.

Согласно статье 44 того же закона, политическая сила, получившая больше половины мест в Совете старейшин, первый номер ее списка становится мэром Еревана в силу права.

В Сoвете старейшин Еревана представлены три политические силы. У провластного блока "Мой шаг" 57 мандатов, у "Процветающей Армении" – пять, еще три мандата у блока "Луйс".

Блок "Мой шаг" ранее заявил, что не выдвинет кандидатуру на пост мэра Еревана, ввиду этого глава фракции Армен Галджян заявил, что блок не примет участие на сегодняшнем заседании.

"Кавказский узел" также писал, что ранее армянский политолог Андриас Гукасян заявил, что правящая партия Армении искусственно сдвигает сроки выборов в Совет старейшин Еревана, чтобы создать себе преимущество. Очередные выборы должны были состояться в сентябре текущего года. Он считает, что у правящей силы высокие шансы победить на предстоящих выборах. По его словам, власти, понимая, что не смогут победить из-за низкого рейтинга, прибегают к технологии фальсификаций.

Политический обозреватель Наира Айрумян не исключила, что партия власти готовится к внеочередным выборам в парламент, а политолог Армен Бадалян отметил, что в Ереване довольно высокий процент непровластного электората.

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