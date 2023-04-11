Сейрану Оганяну предъявлены обвинения в растрате и злоупотреблении полномочиями

11 апреля 2023, 13:06

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Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении бывшего министра обороны, главы фракции "Армения" Сейрана Оганяна, подозреваемого в растрате и злоупотреблении полномочиями при приватизации ЗАО "Дзора ГЭС".

Как писал "Кавказский узел", бывший министр обороны Армении, глава парламентской фракции "Армения" Сейран Оганян был обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями при приватизации ЗАО "Дзора ГЭС". В октябре 2021 года дело о растрате при приватизации "Дзора ГЭС" было возвращено на доследование, так как прокуратура не утвердила обвинительное заключение, предъявленное Специальной следственной службой. Парламент Армении в феврале лишил неприкосновенности Сейрана Оганяна.

Предварительное следствие по уголовному делу Сейрана Оганяна завершено. Ему и еще 12 лицам предъявлены обвинения, пишет сегодня агентство "Новости-Армения" со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

По данным ведомства, Оганяну предъявлено обвинение в растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями. Оганян отверг обвинения и заявил, что будет доказывать свою невиновность в суде, сообщило агентство.

Напомним также, что Сейран Оганян вместе с бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном, бывшим начальником Генштаба ВС Армении Юрием Хачатуровым, бывшим руководителем администрации президента и вице-премьером Арменом Геворгяном обвинялись по делу о разгоне митинга в Ереване 1-2 марта 2008 года, в ходе которого погибли 10 человек. 26 марта Конституционный суд решил, что статья 300.1 Уголовного кодекса о свержении строя, по которой обвиняются подсудимые, противоречит двум статьям Конституции Армении. 6 апреля уголовное преследование всех обвиняемых было прекращено.

"Кавказским узлом" подготовлена биографическая справка о Сейране Оганяне, а также справку "Бунт в Армении. 10 лет спустя", посвященную событиям 1-2 марта в Ереване.

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