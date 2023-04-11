Врачи Республиканской больницы в Тбилиси прекратили акции протеста

11 апреля 2023, 08:32

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Глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили встретился с врачами Республиканской больницы в Тбилиси, которые выступают против реорганизации и сноса этого медучреждения. После ознакомления с новой концепцией больницы, врачи согласились больше не проводить акции протеста.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 апреля сотрудники крупнейшей в Грузии государственной больницы – Центральной университетской клиники имени Кипшидзе (Республиканской больницы) – провели в Тбилиси акцию протеста, на которой выступили против реорганизации медучреждения и сноса его здания. 3 апреля замглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния пообещала протестующим представить новую концепцию клиники и встречу с главой Минздрава. В ответ врачи заявили, что будут протестовать до тех пор, пока не выполнят все их требования.

10 апреля глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили встретился с инициативной группой врачей Республиканской больницы, которые выступают против ее реорганизации и сноса. Азарашвили представил им концепцию модернизации больницы, он пояснил, что медучреждение было введено в эксплуатацию в 70-е годы прошлого века, и что ее оборудование и инженерные объекты за последние полвека существенно устарели, передал 10 апреля Netgazeti.ge.

Азарашвили отметил, что на время реконструкции сотрудники больницы будут трудоустроенные в другие государственные медицинские учреждения.

Министр здравоохранения также заявил, что полного сноса Республиканской больницы не будет. Речь идет только об административном здании, на месте которого построят два новых корпуса, информировал 10 апреля на своем сайте телеканал "Рустави 2".

Стороны договорились, что врачи прекратят акции протеста, а дальнейшее обсуждение будет проходить в формате регулярных встреч.

Напомним, ранее, 22 марта, сотрудники Республиканской больницы выступили против переезда медучреждения в другое здание. В своем обращении они пояснили, что министр здравоохранения анонсировал снос здания больницы, однако коллективу не было объявлено, куда клиника переносится.

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