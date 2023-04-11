Более 150 рекреационных объектов закрыты в Сочинском нацпарке

11 апреля 2023, 05:49

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По указанию Минприроды России 150 рекреационных объектов закрыты в Сочинском нацпарке до сентября, так как ранее заключенные с предпринимателями договора не соответствуют законодательству, сообщила замдиректора парка Евгения Говядова. Указанные объекты потеряют статус особо охраняемых природных территорий и станут частью нацпарка, но контролировать их сохранность станет сложнее, считают активисты.

Заместитель директора Сочинского национального парка Евгения Говядова 10 апреля прокомментировала корреспонденту "Кавказского узла" закрытие 150 рекреационных объектов в парке.

В нацпарке Сочи в начале апреля закрылись более 150 туристических объектов на неопределенный срок. В их числе «Смотровая башня на горе Большой Ахун», прогулочно-познавательный маршрут «Ажек», прогулочно-познавательный маршрут «Пасть Дракона» и другие. По данным пресс-службы нацпарка, проводится работа по расторжению агентских договоров, участники которых использовали рекреационные зоны не по назначению. Исполняющий обязанности директора нацпарка Андрей Бородин отметил, что договоры парк будет расторгать через суд, а добросовестные бизнесмены будут работать по новым правилам, пишет "Живая Кубань".

По словам Говядовой, упомянутые рекреационные объекты закрыты на основании приказа директора нацпарка. «Основание для закрытия части рекреационных объектов Сочинского национального парка с апреля отражено в преамбуле приказа директора национального парка № 160 от 31.03.2023 года. Для туристов (посетителей маршрутов) ничего принципиально не меняется, оформляют разрешение дистанционно в нацпарке и посещают территорию за 200 рублей все желающие. Платные посещения объектов национального парка у нас на основании постановления правительства РФ № 1039 от 13 июля 2020 года «Об утверждении правил определения платы для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, за посещение особо охраняемых природных территорий и установления случаев освобождения от взимания платы», - сообщила она, при этом не уточнив, сохранили ли упомянутые 150 объектов статус особо охраняемых природных территорий.

Документ, на который она сослалась, размещен на сайте правительства Российской Федерации и подписан председателем правительства Михаилом Мишустиным.

По словам Говядовой, нацпарк подчинен Минприроды Российской Федерации, и оттуда поступило указание перезаключить договора, потому что ранее заключенные не соответствовали законодательству. «Это так называемые агентские договора. Мы больше не можем их использовать, и до сентября месяца у нас есть время, чтобы разработать новые формы договоров и перезаключить их с предпринимателями», - сообщила она.

Она так же подчеркнула, что приказ Минприроды, на основании которого вышел приказ директора нацпарка от 30 марта 2023 года, является «приказом внутреннего пользования, который разглашению и опубликованию не подлежит».

По словам адвоката Сергея Костюка, подобные приказы должны быть обнародованы. "Все документы, которые касаются неопределенного круга лиц, и на которые идут ссылки, подлежат опубликованию, кроме документов, представляющих гостайну», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В приказе директора Сочинского нацпарка «О закрытии рекреационных объектов ФГБУ «Сочинский национальный парк», в частности, говорится, что рекреационные объекты, с владельцами которых расторгнуты агентские договора в одностороннем порядке, закрывались в две очереди - с 31 марта и со 2 апреля. В приложениях приводятся списки объектов: 20 - в Веселовском участковом лесничестве, по одному - в Головинском, Макопсинском и Аибгинском, четыре - в Лазаревском, девять - в Кудепстинском, четыре - в Мацестинском, три - в Марьинском, 13 - в Дагомысском, восемь - в Верхне-Сочинском, по девять - в Краснополянском и Кепшинском, 17 - в Адлерском.

В сентябре 2018 года на общественных слушаниях о снятии статуса особо охраняемых природных территорий с 31 памятника природы в Сочинском нацпарке жители города выступили резко против инициативы. На очередных общественных слушаниях в 2014 году аналогичное предложение также было подвергнуто критике. По словам члена комиссии, директора НИИ "Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т.Трубилина" Леонида Ярмака, на тот период, в 2018 году «статус памятников природы регионального значения имели более 350 объектов в Сочи". "Многие их них не соответствуют данному статусу, так как утратили свою ценность, разрушены природной стихией или человеческой деятельностью. Около 70 памятников природы расположены на других ООПТ с большей площадью. Нахождение одних ООПТ на территории других затрудняет их учёт и охрану", - сказал он на слушаниях.

Член Общественного экологического и градостроительного совета Сочи Алла Юсупова, которая присутствовал на общественных слушаниях в 2018 году, считает, что приказ директора национального парка связан с утратой рядом объектов на территории нацпарка статуса ООПТ. "Два раза мы выигрывали это дело и оно откладывалось. Общими общественными усилиями мы все положили пять лет жизни на это. Но в третий раз не выиграли. И единственное, чего мы добились, так это на несколько лет продлили жизнь этим ООПТ. Теперь они в нацпарке, который по собственному желанию или чьей-то просьбе меняет категорию охраны этих земель, и мы, как общественность, влиять уже ни на что не можем», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Лидер движения «За Сочи» Елена Негоруца считает, что даже при наличии статуса ООПТ еще 10-20 лет назад началась хаотичная застройка этих территорий и незаконные заключения договоров. «Все объекты ООПТ оказались незаконно сданы в аренду и застроены предпринимателями, которые арендовали их земли в нацпарке», - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Член градостроительного совета при Главе города Вера Смирнова пояснила, что в новом Генплане, который будет принят в сентябре, все эти 150 объектов, которые находятся на территории национального парка, свой статус местного значения не сохранят. «Сняли с охраны объекты на территории нацпарка, потому что он и стал одним большим ООПТ», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Новый генеральный план Сочи вызвал критику группы ученых, которые сочли его угрозой для природы Кавказа. Они предложили исключить из него проекты строительства участков железной дороги, автомобильной дороги и объектов горнолыжной и курортной инфраструктуры. Около 56 тысяч жителей Сочи ознакомились с проектом генерального плана, получено более 5800 предложений и замечаний, сообщили местные власти.

По мнению Смирновой, это никак не может навредить нацпарку. «Весь парк разбит на лесничества, лесничества - на участки, у каждого есть лесники, их обязанность все контролировать. Другое дело, что обычно это самые привлекательные с точки зрения развития туристической сферы места, поэтому там и были те самые 150 объектов. Нацпарк, судя по всему, сам хочет вести коммерческую деятельность или заключать договоры на более выгодных для себя условиях», - считает она.

Иного мнения придерживается бывшая предприниматель, которая вместе с родителями 17 лет вела бизнес на ООПТ «Белые скалы», Анастасия Осипова. По ее словам, в свой объект они вложили 2,5 миллиона рублей.

"На 4 мая назначено рассмотрение апелляции на решение арбитражного суда от 10 февраля 2023 года, который не только отказал нам в нашем иске о взыскании незаконного обогащения нацпарком за наш счет, но и по встречному иску нацпарка взыскал с нас 11 миллионов рублей якобы за вред причиненный нашей деятельностью природе. Но на самом деле не было никакой независимой экспертизы, доказывающей их правоту", - заявила она.

По ее словам, маршрут просто передан высокопоставленным чиновникам. "Если наш маршрут был 4,5 километра, то их маршрут стал вполовину короче, появились передвижные будки с бургерами, а сам объект, на котором мы обустроили дорожки, поставили перила, мусорные баки, сделали его безопасным и ухоженным, эксплуатируется за наш счет», - сказала Осипова.

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