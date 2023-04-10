"Мемориал"*: массовое убийство жителей Самашек 28 лет остается безнаказанным

10 апреля 2023, 19:05

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Убийство силовиками более сотни мирных жителей чеченского села Самашки, совершенное в 1995 году, за 28 лет не расследовано, виновные не наказаны, констатировал Центр защиты прав человека "Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", 7-8 апреля 1995 года силами МВД России была проведена спецоперация по "зачистке" села Самашки Ачхой-Мартановского района. Во время "зачистки", помимо потерь со стороны силовиков и чеченских боевиков, были убиты более 100 местных жителей. Это событие стало самым известным случаем массового убийства мирных граждан в ходе чеченских военных кампаний, говорится в справке "Кавказского узла" "Как закончилась Первая чеченская: память и хроника".

С момента "зачистки" в Самашках прошло 28 лет, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал" в материале, подготовленном на основе "Мемориала" «Цепь войн, цепь преступлений, цепь безнаказанности». "Рассказываем, как российские военные проводили «зачистку» в Самашках, почему государство не занималось подсчетом жертв и как оно затем вело расследование военных преступлений (спойлер: практически никак)", - говорится в преамбуле к материалу, размещенному на сайте "Мемориала".

После того, как силовики заняли село Самашки, генерал-лейтенант МВД Романов озвучил ультиматум местному руководству: сдать 264 автомата, 2 пулемета и одну БМП, а также беспрепятственно пропустить в село части внутренних войск, говорится в публикации. "Но руководство села при всем желании не могло выполнить все эти требования — за месяц до вторжения по настоянию жителей отряд чеченских вооруженных сил покинул село. В Самашках просто не было такого количества оружия, не говоря уже про БМП. Несмотря на это, российские силовики начали «зачистку» села", - сообщил "Мемориал".

По данным правозащитников, дома, дворы и подвалы, где находились мирные жители и не было боевиков, забрасывали гранатами. "Военные расстреливали безоружных жителей, в том числе женщин и стариков. Поджигали дома, в которых находились люди. Так, 8 апреля, когда уже не было вооруженных столкновений, выстрелами с проезжавшей бронетехники убили 18-летнюю Хаву Гунашеву, 61-летнего Абдул-Рашида Хусейнова и 16-летнего Резвана Хусейнова. 62-летнего Догу Цатишаева ранили в голову, когда он уходил после разговора с военнослужащими, сидящими на танке. Его добили в тот же день у него дома автоматной очередью в упор. Тогда же убили или смертельно ранили выстрелами издалека еще шесть человек, когда те находились у себя во дворе или на улице рядом с домом", - говорится в публикации.

В публикации приводится свидетельство одного из выживших, Абдурахмана Чиндигаева. 7 апреля он и еще трое мужчин, в том числе двое пожилых людей, находились в доме. Силовики стали загонять их в яму в гараже, предназначенную для ремонта автомобиля. "Насруддин первым залез. Вон туда встал, туда, к стене. Мы втроем тут стоим. Я говорю: “Нас убивать сюда ставят”. Ну, я почитал там молитву. Муса говорит: “Ребята, не стреляйте. Скотину кормить надо... Не стреляйте”. <...> Исаев на третью ступеньку шагнул. Двое солдат... Наставили на него автомат. Толкали туда его так. Да, он не успел спуститься. Моментом оттуда автоматную очередь ему дали. Мы только спустились и только нагнулись — эти вторую пустили очередь", - приводятся в публикации его слова. Чиндигаев оказался единственным выжившим в этом доме, отметил "Мемориал".

"Расстрел на месте задержания стал самой распространенной причиной гибели мужчин в Самашках 7 и 8 апреля. Как правило, это случалось сразу после того, как военные входили в дом или во двор, иногда — после избиений местных жителей. Правозащитники задокументировали 30 таких убийств", - отмечается в публикации.

В апреле-июне и в августе 1995 года в Самашках побывали представители Наблюдательной миссии правозащитных общественных организаций. Они достоверно установили гибель 103 жителей села, в том числе 13 девушек и женщин и 20 мужчин старше 61 года. Самому младшему из погибших было 15 лет. "Лишь о четырех жителях села известно, что они погибли с оружием в руках. Обстоятельства смерти еще 10 человек допускают подобное объяснение их гибели. До половины всех жертв погибли не в результате неизбирательного огня — военные убили их преднамеренно", - сообщили правозащитники.

27 апреля 1995 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело о гибели мирных жителей, им занялась группа следователей военной прокуратуры Северо-Кавказского военного округа. "Расследование не должно было встретить препятствий: следователи имели в распоряжении следы преступлений, тела жертв, показания пострадавших и свидетелей. Было известно, какие подразделения осуществляли «зачистку». Генпрокуратура знала имена тех, кто планировал операцию и командовал ею. С конца июня до декабря 1995 года в Чечне не было серьезных боевых действий, которые создавали бы трудности для работы следователей", - говорится в публикации.

Однако следственная группа появилась в селе лишь один раз. Следователи осмотрели места преступлений, взяли показания у некоторых пострадавших и свидетелей. 14 января 1997 года дело прекратили «за отсутствием состава преступления», поскольку «военнослужащие действовали в состоянии крайней необходимости и необходимой обороны».

"Поскольку материалы ряда уголовных дел по таким преступлениям поступали в Европейский суд по правам человека, авторы доклада подробно ознакомились с ними и пришли к выводу, что следственные органы в лучшем случае проявляли удивительную халатность. По их словам, в этом случае точнее говорить о сознательном саботаже расследования", - заявил "Мемориал".

Напомним, 6 октября 1995 года на генерала Анатолия Романова было совершено покушение - он выжил, но впал в кому. В 2018 году чеченское управление Росгвардии готовилось торжественно отпраздновать 70-летие генерала Романова, но ограничилось собраниями военнослужащих и молебном на военной базе "Ханкала". Пышные празднования в честь Романова отменили из-за негативной реакции жителей Чечни, предположили местные жители и пользователи соцсетей.

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